a se encuentran a la venta las entradas para la tercera fecha del 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que se disputará el 2 y 3 de mayo en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. El evento compartirá escenario con el 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, en un fin de semana que promete acción y espectáculo.

Será la 17ª visita del TC2000 al trazado entrerriano de 4.700 metros, un circuito con historia dentro del automovilismo nacional. La categoría llega tras dos competencias intensas disputadas en el Callejero Parque de la Ciudad y en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello.

Entre los máximos ganadores en Concordia se destacan nombres emblemáticos como Juan María Traverso, Leonel Pernía, Matías Rossi, Mario Gayraud y Bernardo Llaver, todos con dos triunfos en este escenario.

La historia del TC2000 en “La Capital del Citrus”, como se conoce a la ciudad de Concordia, se remonta al 9 de agosto de 1981, cuando Jorge Omar del Río se impuso con un VW 1500 en el circuito de 3.120 metros. La última visita fue el 29 de junio de 2025, con victoria de Emiliano Stang a bordo de un Toyota Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Precisamente, Stang llega como líder del campeonato 2026 con 47 puntos, seguido de cerca por Matías Rossi con 44 unidades. Más atrás se ubican Franco Riva (28), Gabriel Ponce de León (22) y Franco Morillo (22), en una tabla que anticipa una disputa ajustada.

En la Copa Rookie, el liderazgo es de Diego Ciantini con 10 puntos, mientras que Nicolás Palau, Tomás Fernández y Valentín Yankelevich lo siguen muy de cerca con 9 unidades cada uno.

El espectáculo en pista contará con los nuevos SUV de 500 caballos de potencia del TC2000, acompañados por los potentes autos del Top Race y las jóvenes promesas de la Fórmula Nacional, consolidando una grilla diversa y competitiva.

Desde la organización destacaron además que quienes adquieran su entrada recibirán el vaso oficial del TC2000 como recuerdo del evento.

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