La ciudad de Crespo volverá a ser epicentro del automovilismo provincial con la segunda fecha del Rally Entrerriano RUS, que se disputará del viernes 1º al domingo 3 de mayo. La competencia recorrerá caminos rurales de la región, incluyendo las aldeas Santa Rosa, San Miguel, San Rafael y Eigenfeld-Merou, completando un total de 102,38 kilómetros cronometrados.

Tras el exitoso paso por la denominada Capital Nacional de la Avicultura durante 2025, la categoría regresa con una propuesta renovada, que incluirá nuevos trazados y cuatro pruebas especiales diferentes, lo que anticipa una competencia exigente tanto en lo técnico como en lo deportivo.

Un fin de semana a pura velocidad

La actividad comenzará el viernes con las verificaciones administrativas y técnicas, además del reconocimiento de los tramos por parte de los equipos. Desde las 16:30 se disputará el tradicional shakedown en Aldea Jacobi, instancia clave para ajustar detalles antes de la carrera.

Uno de los momentos más esperados será la largada promocional frente a la Municipalidad local, donde desde las 19:00 el público podrá observar de cerca los vehículos y dialogar con pilotos y navegantes. A las 20:00, las tripulaciones subirán a la rampa simbólica antes de trasladarse al predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que funcionará como centro neurálgico de la competencia.

Etapas y recorrido

El sábado 2 de mayo se disputará la primera etapa, con 55,48 kilómetros cronometrados. Las pruebas especiales se desarrollarán en Aldea San Rafael y Aldea Eigenfeld-Colonia Merou, en tramos que se repetirán en dos oportunidades.

El domingo 3 tendrá lugar la segunda etapa, con 46,9 kilómetros de velocidad repartidos en caminos de Aldea San Miguel y Aldea Santa Rosa. La jornada culminará con el Power Stage y, posteriormente, la ceremonia de premiación a las 14:30 en el Anfiteatro del Parque del Lago.

Participación local

La competencia contará con presencia crespense. Julián Schimpf participará como navegante de Jorge Suñer, a bordo de un Ford Fiesta en la Clase N9 16 válvulas.

En la misma categoría competirán Julián Gottig y Maximiliano Zárate, también con un Ford Fiesta, representando a la ciudad en esta exigente fecha.

Organización y acompañamiento

El evento es posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, el municipio local y diversas empresas que apoyan la competencia.

Además, la fecha se enmarca dentro de las celebraciones por el 138º aniversario de Crespo, reforzando su carácter festivo y su impacto en la comunidad.

Antecedentes recientes

En su edición 2025, el Rally Entrerriano reunió a 34 binomios en la región, consolidando a Crespo y sus alrededores como una plaza destacada dentro del calendario provincial.