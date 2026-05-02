La ciudad de Concordia se convierte este fin de semana en el epicentro del automovilismo argentino al recibir la tercera fecha del 47º Campeonato de TC2000, en el marco del “Gran Premio NEXON”. La actividad tiene lugar en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia y contará también con la participación del Top Race y el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

La antesala del evento se vivió este viernes con la tradicional conferencia de prensa realizada frente al Palacio Municipal. El encuentro contó con la presencia del intendente Francisco Azcué; el presidente de Tango Motorsports, Alejandro Levy; el gerente general de NEXON, Sergio Arena; la presidenta ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo, María Belén Schauvinhold; y el vicepresidente del autódromo, Luciano Sendros.

Durante la presentación, las autoridades coincidieron en destacar la magnitud del evento, considerado uno de los más importantes del automovilismo nacional. Subrayaron además su impacto no solo en lo deportivo, sino también en lo turístico y económico, especialmente por tratarse de un fin de semana largo que moviliza a visitantes de distintos puntos del país.

Cronograma de actividades

La acción en pista comenzará el sábado con dos sesiones de entrenamiento: la primera a las 10:40 y la segunda a las 13:10. Más tarde, a las 15:40, se disputará la clasificación.

Para la carrera final del domingo se aplicará el sistema de grilla invertida entre los seis mejores clasificados, lo que implica que el poleman largará desde la sexta posición, agregando un condimento extra a la competencia.

El domingo arrancará con el warm up a las 9:45, última instancia de ajuste antes de la final del TC2000, que se largará a las 13 con una duración de 35 minutos más una vuelta. Al igual que en la fecha anterior, la partida será detenida.

Un circuito con historia

Esta será la 16ª visita del TC2000 al trazado entrerriano. Entre los máximos ganadores en Concordia se destacan nombres emblemáticos como Juan María Traverso, Leonel Pernía, Matías Rossi, Bernardo Llaver y Mario Gayraud, todos con dos victorias cada uno.

La primera competencia en este escenario se disputó el 9 de agosto de 1981 en el circuito de 3.120 metros, con triunfo de Jorge Omar Del Río a bordo de un VW 1500.

En tanto, la última presentación en Concordia tuvo lugar el 29 de junio de 2025 en el circuito de 4.700 metros. En esa ocasión, la pole position fue para Leonel Pernía, mientras que la victoria quedó en manos de Emiliano Stang. El podio lo completaron Matías Rossi y Franco Morillo.

Con un fuerte atractivo deportivo y un importante movimiento turístico, Concordia vuelve a posicionarse como sede clave del automovilismo argentino en un fin de semana que promete emociones en pista y gran convocatoria.