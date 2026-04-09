La ciudad de Crespo será escenario de la segunda fecha del Campeonato Entrerriano de Rally RUS (Río Uruguay Seguros), que se disputará los días viernes 1°, sábado 2 y domingo 3 de mayo por caminos de la región. El evento formará parte de la agenda de celebraciones por el 138º aniversario de la ciudad, que se conmemora el próximo 24 de abril.

La confirmación oficial se dio tras una reunión encabezada por el intendente Marcelo Cerutti, quien recibió a autoridades del Auto Club Concepción del Uruguay, entre ellos Miguel Pilepich y Leandro Figueroa. Del encuentro también participó el subdirector de Deportes local, Francisco Morales. Durante la reunión se avanzó en la organización general y en la definición del recorrido de la competencia.

Un circuito regional y un predio central

La prueba contará con cuatro tramos diferentes que recorrerán caminos rurales de distintas localidades cercanas, entre ellas Aldea Santa Rosa, Aldea San Rafael, Aldea San Miguel y Aldea Eigenfeld-Colonia Merou, lo que permitirá integrar a toda la región en el desarrollo del evento.

El epicentro de la actividad será el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Allí funcionarán el Parque Cerrado entre etapas, el Parque de Asistencia, la Dirección de la Prueba y el área administrativa.

Además, en los días previos, integrantes de la organización y fiscalización recorrerán los distintos sectores del circuito para ultimar detalles técnicos y logísticos.

Regreso con antecedentes positivos

Será la segunda vez consecutiva que Crespo reciba una fecha del rally entrerriano, tras el regreso de la competencia a la ciudad el año pasado. En aquella oportunidad, el evento se destacó por su atractivo recorrido y una importante convocatoria de público, con muy buenas valoraciones por parte de pilotos y navegantes.

Largada promocional y contacto con el público

Uno de los momentos más esperados será la largada promocional, prevista para el viernes 1º de mayo frente al edificio de la Municipalidad de Crespo, ubicado en Municipalidad de Crespo.

La actividad comenzará a las 19:00 con la concentración y exhibición de los vehículos participantes. Luego, desde las 20:00, las tripulaciones realizarán un recorrido a velocidad controlada por distintas calles de la ciudad hasta el predio ferial.

Esta instancia permitirá a vecinos y visitantes acercarse, conocer los autos y compartir un momento con los protagonistas de la competencia, en un evento que promete convocar a una gran cantidad de público y posicionar nuevamente a Crespo como un punto clave del automovilismo provincial.