La previa del Turismo Carretera en Paraná tendrá nuevas reglas para las peñas que acampan en el acceso al autódromo, sobre Ruta Nacional 12, con el objetivo de mejorar la convivencia con los vecinos de Sauce Montrull. Las medidas fueron acordadas durante una reunión entre autoridades municipales, representantes del Club de Volantes Entrerrianos, la Policía y referentes de los grupos de fanáticos que cada año llegan con anticipación para esperar la competencia.

La fecha del Turismo Carretera marcará el cierre de la etapa regular del campeonato y se disputará el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná.

Aunque todavía no hay personas acampando, faltando un mes para la nueva fecha del TC, ya comenzaron a delimitarse los espacios destinados a las distintas peñas sobre el ingreso al circuito.

Un reglamento para ordenar la convivencia

Las autoridades explicaron que el crecimiento de Sauce Montrull durante los últimos años hizo necesario establecer nuevas pautas para reducir los inconvenientes que suelen producirse en los días previos a la carrera.

Cada temporada, decenas de grupos se instalan durante varios días en las inmediaciones del autódromo, donde comparten comidas, reuniones y actividades recreativas mientras esperan el inicio del espectáculo automovilístico.

Esa convivencia genera algunos inconvenientes con los vecinos, principalmente por la música, el humo de las parrillas y otras situaciones que se prolongan durante la noche", explicó la intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri.

Por ese motivo, la comuna elaborará un reglamento que será entregado a los responsables de cada peña para que transmitan las normas a todos los integrantes.

Qué estará prohibido

Entre las principales medidas acordadas figura la prohibición de reproducir música a alto volumen durante los horarios nocturnos. También se solicitará evitar el uso de las banquinas como sanitarios y se reforzarán los controles para impedir conexiones irregulares a la red eléctrica.

“En el caso de que una persona incumpla con este reglamento que nosotros estamos imponiendo, le vamos a pedir que se retire de la fila”, indicó Daneri.

Además, se mantendrá la delimitación de las parcelas destinadas a cada peña con el fin de ordenar la ocupación del predio.

Si bien en un primer momento la comuna propuso trasladar la fila al sector ubicado frente al autódromo, la iniciativa fue descartada en gran medida debido a los riesgos que implica el cruce permanente de la ruta y a cuestiones logísticas planteadas por los propios participantes.

Habrá controles durante la previa

En la reunión también participaron autoridades del Club de Volantes Entrerrianos y efectivos de la Policía de Entre Ríos.

Se acordó que durante los días previos a la competencia se realizarán controles sobre ruidos molestos y otras conductas que puedan afectar la convivencia.

Asimismo, las autoridades señalaron que también se controlará el cumplimiento de normas de convivencia y de buenas costumbres.

En caso de incumplimientos reiterados, se podrá solicitar a los responsables que abandonen el lugar.

Buscan preservar una tradición sin afectar a los vecinos

Desde la organización aclararon que las medidas no buscan modificar la tradicional reunión de las peñas ni impedir que los fanáticos se instalen con anticipación.

Por el contrario, el objetivo es compatibilizar una costumbre que forma parte del Turismo Carretera con el crecimiento urbano que experimentó Sauce Montrull en los últimos años.

Las autoridades remarcaron que no intervendrán en la organización interna de las filas, sino únicamente en el cumplimiento de las normas acordadas para garantizar una convivencia respetuosa con quienes viven en la zona.

Mientras tanto, las parcelas ya delimitadas esperan la llegada de los primeros fanáticos, que comenzarán a instalarse durante las semanas previas al esperado cierre de la etapa regular del Turismo Carretera en Paraná.