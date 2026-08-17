La comunidad de Aldea Protestante celebró su 148° aniversario con un acto que puso en valor la historia, las tradiciones y la identidad cultural de una de las comunidades fundadas por los inmigrantes alemanes del Volga en Entre Ríos.

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien participó en representación del Ejecutivo provincial, y del presidente comunal Duilio Herbel, además de autoridades legislativas, vecinos e integrantes de instituciones locales.

Durante la celebración se destacó especialmente el legado de las familias pioneras que llegaron a la región y construyeron las bases de la comunidad, preservando a lo largo de generaciones sus tradiciones, su cultura y su fe.

148 años de historia y tradición

Aldea Protestante fue fundada el 21 de julio de 1878, junto con Valle María, San Francisco, Spatzenkutter y Salto, comunidades que integran el grupo conocido como las Aldeas Madres del departamento Diamante.

Estos pueblos constituyen uno de los principales núcleos de identidad de los descendientes de los alemanes del Volga en Entre Ríos. A través de las generaciones se conservaron tradiciones, expresiones culturales, gastronomía, música y costumbres que forman parte del patrimonio de la región.

Aluani destacó durante el acto el papel de las familias fundadoras y el aporte realizado por la comunidad a la construcción de la identidad entrerriana.

"Aldea Protestante es una comunidad que ha sabido construir su identidad y hoy honramos a aquellas familias que fundaron este lugar, preservaron su cultura y fe, y echaron profundas raíces entrerrianas", expresó.

La vicegobernadora también remarcó que el desarrollo provincial se construye desde cada una de sus localidades.

"Entre Ríos se construye con cada una de estas comunidades que trabajan, apuestan al futuro y mantienen la mirada siempre hacia adelante", afirmó.

El desafío de transmitir la historia a las nuevas generaciones

Durante su mensaje, Aluani reconoció especialmente a los adultos mayores por el rol que desempeñan en la conservación de la memoria y las tradiciones de la comunidad.

También llamó a transmitir ese legado a los jóvenes, vinculándolo con el trabajo, la producción y el desarrollo local.

"Debemos ser transmisores hacia los jóvenes de este espíritu de trabajo, solidaridad y comunidad que los caracteriza, sin olvidar nunca los orígenes que hicieron que esta localidad sea lo que es hoy", sostuvo.

Buscan recuperar el idioma de los alemanes del Volga

Uno de los anuncios realizados durante la celebración estuvo relacionado con la preservación del patrimonio lingüístico.

El presidente comunal, Duilio Herbel, informó que la provincia trabaja junto al Consejo General de Educación (CGE) en un proyecto para incorporar la enseñanza del idioma y dialecto alemán como estímulo en el nivel inicial.

La iniciativa apunta a recuperar y preservar una parte de la herencia cultural de los alemanes del Volga y transmitirla a las nuevas generaciones.

Herbel destacó la responsabilidad de la comunidad de cuidar ese patrimonio.

"Estos 148 años dejaron un legado que tenemos la responsabilidad de cuidar y hacerlo grande. Nuestros antepasados vinieron con muy poco en lo material, pero con mucho esfuerzo, fe y una identidad clara que supieron mantener en el tiempo", señaló.

De la celebración participaron además el senador provincial Gustavo Vergara, el diputado provincial Lénico Aranda y la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa.

Literatura, música y danza para cerrar el aniversario

La jornada aniversario también incluyó propuestas culturales y artísticas.

Se presentó el libro El país de los gurises, de Diego Quiroga, con ilustraciones de Mariela Heinrich, además de actuaciones musicales y presentaciones de danza a cargo de artistas e instituciones de la localidad.

El cierre tuvo un componente especialmente simbólico con la inauguración del "Dorffuhr", expresión alemana que puede traducirse como "reloj de la aldea".

Se trata de una obra artesanal de estilo medieval impulsada por el vecino Lucas Daniel Dalinger, realizada con la colaboración de trabajadores de la comuna y habitantes de Aldea Protestante.

El nuevo reloj quedó incorporado como un elemento distintivo del espacio público y como otro símbolo de una comunidad que, a 148 años de su fundación, busca conservar sus raíces mientras proyecta su identidad hacia las nuevas generaciones.