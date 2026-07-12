Mundial de fútbol
La Selección jugará contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026: cuándo y a qué hora
El equipo argentino se medirá con el conjunto inglés por un lugar en la final del mundo.
La Selección argentina se enfrentará a Inglaterra por un pase a la Final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro será el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Se trata del mismo estadio donde el conjunto nacional enfrentó el pasado martes a Egipto en los octavos de final.
El esperado encuentro entre Argentina e Inglaterra se podrá ver por Disney+, Telefé, TyC, DSports y TV Pública.
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