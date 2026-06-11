El acto de apertura está previsto para las 14.30 (hora argentina), mientras que el partido inaugural entre México y Sudáfrica se jugará desde las 16. Será el primero de los 104 encuentros programados para una edición sin precedentes, que por primera vez reunirá a 48 selecciones y tendrá como sedes conjuntas a México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA apostó a una ceremonia de gran magnitud, que combinará música, expresiones culturales y representaciones de la identidad mexicana. El Azteca se convertirá además en el primer estadio del mundo en albergar partidos inaugurales de tres mundiales, tras haber sido escenario de las aperturas de 1970 y 1986.

Shakira encabezará la ceremonia inaugural

Entre las figuras centrales del espectáculo estará la cantante colombiana Shakira, quien interpretará junto al artista nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”.

La artista volverá a estar ligada a una Copa del Mundo luego de sus recordadas participaciones en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La ceremonia también contará con la presencia de destacados artistas latinoamericanos como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, además de la cantante sudafricana Tyla.

Según adelantó la FIFA, la puesta en escena incluirá coreografías masivas, expresiones folclóricas y la participación de representantes de pueblos originarios, con una estética inspirada en el tradicional papel picado mexicano.

La actriz Salma Hayek tendrá además una participación especial como embajadora del Mundial 2026.

Tres ceremonias para una Copa del Mundo compartida

Una de las novedades será la realización de tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países organizadores.

Tras la apertura en México, el viernes habrá celebraciones en Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, y en Los Ángeles, en la previa del encuentro que disputarán Estados Unidos y Paraguay.

Entre los artistas anunciados para esos eventos figuran Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara en Canadá, mientras que Katy Perry, Future, Anitta, Lisa y Rema encabezarán los espectáculos en Estados Unidos.

Argentina inicia su camino el 16 de junio

La Selección Argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Argelia, desde las 22, en Kansas City.

Posteriormente enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, a las 14, en Dallas, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a Jordania, a las 23, también en Dallas.

De acuerdo con el cuadro del torneo, si el conjunto argentino logra avanzar de ronda podría cruzarse en las instancias eliminatorias con equipos provenientes del Grupo H, donde aparecen seleccionados de peso como España y Uruguay.

Un nuevo formato para la Copa del Mundo

La edición 2026 marcará un cambio histórico en el formato de competencia. Por primera vez participarán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.

La fase eliminatoria comenzará con los dieciseisavos de final y continuará con octavos, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la final.

En total se disputarán 104 encuentros a lo largo de poco más de un mes de competencia.

La final será en Nueva York

El partido decisivo está programado para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Antes se disputarán las semifinales en Dallas y Atlanta, mientras que el encuentro por el tercer puesto tendrá lugar en Miami.

Con una cantidad récord de participantes, tres países organizadores y un calendario ampliado, el Mundial 2026 promete convertirse en una de las ediciones más ambiciosas y multitudinarias de la historia del fútbol.