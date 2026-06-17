La Selección argentina inició su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia, en un encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El gran protagonista de la noche fue, una vez más, Lionel Messi, autor de los tres goles que le permitieron al conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzar el torneo con el pie derecho y ratificar su condición de candidato al título.

Más allá del resultado, el debut dejó varios aspectos positivos para el seleccionado nacional. Argentina mostró pasajes de buen juego, dominio en la mitad de la cancha y una alta efectividad ofensiva, respaldada por otra actuación memorable de su capitán.

El partido tuvo un inicio equilibrado. Tanto Argentina como Argelia lograron generar situaciones de peligro y cada equipo vio cómo se le anulaba un gol por posición adelantada. Sin embargo, cuando el encuentro transitaba un momento de paridad, apareció Messi para desequilibrar.

A los 17 minutos del primer tiempo, el rosarino recibió fuera del área y sacó un remate preciso e inatajable para el arquero Luca Zidane, estableciendo el 1 a 0 y comenzando a escribir una nueva página en su extraordinaria historia mundialista.

Ya en el complemento, Argentina encontró mayores espacios y amplió rápidamente la ventaja. A los 10 minutos, Messi aprovechó un rebote tras un disparo de Alexis Mac Allister y definió dentro del área para marcar el segundo tanto de la noche.

El tercero llegó a los 30 minutos. Nicolás González asistió al capitán argentino, que controló en la medialuna y definió con uno de esos remates que se han transformado en una marca registrada de su carrera. Golazo y cierre perfecto para una actuación individual sobresaliente.

Con este triplete, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales. Además, consiguió el primer hat-trick de su carrera en esta competencia.

Un debut que deja buenas sensaciones

Si bien el resultado fue amplio, el cuerpo técnico seguramente tomará nota de algunas desatenciones defensivas observadas en determinados pasajes del encuentro. Sin embargo, el balance general es ampliamente favorable para un equipo que controló gran parte del juego y mostró argumentos para ilusionarse con una nueva campaña mundialista.

Entre los rendimientos destacados sobresalieron, además de Messi, Rodrigo De Paul, clave en la generación del primer gol y muy activo durante todo el partido, y Nicolás González, quien ingresó en el segundo tiempo y aportó dinámica por el sector izquierdo.

Lo que viene

Tras este auspicioso estreno, Argentina volverá a presentarse el próximo lunes a las 14 horas por la segunda fecha del Grupo J, cuando enfrente a Austria. Por su parte, Argelia buscará recuperarse el martes ante Jordania.

La ilusión albiceleste comenzó de la mejor manera. Y, una vez más, con Lionel Messi como bandera y figura indiscutida.