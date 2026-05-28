Con una base consolidada de campeones del mundo y la incorporación de nuevos talentos que vienen ganando protagonismo en el fútbol internacional, la Albiceleste afrontará la competencia con el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Como era de esperarse, Lionel Messi encabeza la nómina y será una vez más el referente de un equipo que combina experiencia y renovación. Junto al capitán aparecen nombres fundamentales del ciclo Scaloni, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Entre las novedades se destacan las convocatorias de jóvenes futbolistas que han mostrado una evolución sostenida en sus clubes europeos, entre ellos Nico Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco, quienes buscarán aportar frescura y variantes al equipo nacional.

En el arco, el cuerpo técnico ratificó la confianza en Emiliano “Dibu” Martínez, acompañado por Gerónimo Rulli y Juan Musso.

La defensa contará con futbolistas de amplia trayectoria internacional, entre ellos Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

En la mitad de la cancha aparecen nombres ya consolidados en la estructura del seleccionado, como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, además de Valentín Barco.

En ataque, Argentina dispondrá de un amplio abanico de opciones ofensivas encabezadas por Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. También integran la lista Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.

Con la confirmación de la nómina, comienza la cuenta regresiva para una nueva cita mundialista. La Selección Argentina llegará al torneo con la ilusión de volver a hacer historia y sostener el protagonismo que la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol internacional.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nicolás Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez