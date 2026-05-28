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Scaloni confirmó los 26 convocados para defender el título mundial con la Selección Argentina
La espera terminó. El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que integrarán el plantel de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con una base consolidada de campeones del mundo y la incorporación de nuevos talentos que vienen ganando protagonismo en el fútbol internacional, la Albiceleste afrontará la competencia con el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar 2022.
Como era de esperarse, Lionel Messi encabeza la nómina y será una vez más el referente de un equipo que combina experiencia y renovación. Junto al capitán aparecen nombres fundamentales del ciclo Scaloni, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Entre las novedades se destacan las convocatorias de jóvenes futbolistas que han mostrado una evolución sostenida en sus clubes europeos, entre ellos Nico Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco, quienes buscarán aportar frescura y variantes al equipo nacional.
En el arco, el cuerpo técnico ratificó la confianza en Emiliano “Dibu” Martínez, acompañado por Gerónimo Rulli y Juan Musso.
La defensa contará con futbolistas de amplia trayectoria internacional, entre ellos Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.
En la mitad de la cancha aparecen nombres ya consolidados en la estructura del seleccionado, como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, además de Valentín Barco.
En ataque, Argentina dispondrá de un amplio abanico de opciones ofensivas encabezadas por Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. También integran la lista Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.
Con la confirmación de la nómina, comienza la cuenta regresiva para una nueva cita mundialista. La Selección Argentina llegará al torneo con la ilusión de volver a hacer historia y sostener el protagonismo que la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol internacional.
La lista de la Selección Argentina para el Mundial
1 Juan Musso
12 Gerónimo Rulli
23 Emiliano Martínez
2 Leonardo Balerdi
3 Nicolás Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
6 Lisandro Martínez
13 Cristian Romero
19 Nicolás Otamendi
25 Facundo Medina
26 Nahuel Molina
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo De Paul
8 Valentín Barco
11 Giovani Lo Celso
14 Exequiel Palacios
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernández
9 Julián Álvarez
10 Lionel Messi
15 Nicolás González
16 Thiago Almada
17 Giuliano Simeone
18 Nicolás Paz
21 José Manuel López
22 Lautaro Martínez