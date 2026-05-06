La edición 2026 será la más grande de la historia. El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, distribuidas entre las 48 selecciones participantes y distintos contenidos especiales vinculados al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las principales novedades aparece el nuevo formato de sobres: ya no traerán las tradicionales cinco figuritas, sino siete, con la posibilidad de encontrar una edición limitada en algunos paquetes. Además, cada selección tendrá una doble página exclusiva con 18 jugadores, la foto oficial del plantel y el escudo metalizado de la federación.

La colección también incluirá imágenes de los estadios mundialistas, pósters de las ciudades anfitrionas y un recorrido histórico por las distintas ediciones de la Copa del Mundo.

“La colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ da el puntapié inicial y cada sobre que se abre da una excusa para juntarse, compartir y vivir el fútbol con la misma pasión de siempre. Bienvenidos al ritual futbolero más esperado del año”, expresó Panini en el lanzamiento oficial.

Cuánto costará completar el álbum en Argentina

El furor por el álbum también reavivó el debate por los precios. En Argentina, la edición de tapa blanda tendrá un valor de $15.000, mientras que la versión de tapa dura costará entre $30.000 y $35.000. Cada sobre de figuritas rondará los $2.000.

Completar la colección no será sencillo ni barato. En un escenario ideal, sin figuritas repetidas, se necesitarán al menos 140 sobres para reunir las 980 estampas, lo que representa un gasto mínimo de $280.000. Sin embargo, teniendo en cuenta el intercambio y las duplicadas, muchos estiman que el costo final podría ubicarse entre $350.000 y $500.000.

Messi, la gran atracción del álbum

Entre los nombres confirmados para la selección argentina aparece nuevamente Lionel Messi, cuya figurita será la número 17 y ya se perfila como una de las más buscadas por los coleccionistas. Todo indica que podría tratarse de su última aparición en un álbum mundialista, un detalle que incrementa aún más su valor simbólico.

La lista argentina incluye además a referentes campeones del mundo como Emiliano Martínez, único arquero seleccionado, junto con Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Pero uno de los aspectos más destacados de esta edición es la apuesta por el recambio generacional. Jóvenes como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone lograron meterse en la colección, reflejando el crecimiento de una nueva camada de futbolistas. También fue incluido Leonardo Balerdi para reforzar la defensa.

Las ausencias que generaron polémica

Como sucede en cada lanzamiento, las decisiones de Panini no estuvieron exentas de controversia. Una de las ausencias más comentadas es la de Gonzalo Montiel, recordado por convertir el penal que le dio a Argentina la tercera estrella en la final frente a Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Tampoco aparecerá Lisandro Martínez, defensor del Manchester United que viene recuperándose de una lesión muscular y no juega con la Selección desde octubre de 2024.

A ellos se suman otros campeones del mundo que quedaron afuera de la colección, como Thiago Almada y Gerónimo Rulli. También figuran entre los ausentes Juan Musso y Valentín Barco.

Los jugadores argentinos que aparecen en el álbum

La selección argentina incluida en la colección está integrada por:

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 tras finalizar primero en las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos.