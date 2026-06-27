Concepción del Uruguay despidió este sábado la visita de Las Murciélagas, la Selección Argentina femenina de fútbol para personas ciegas, luego de tres jornadas en las que el deporte, la inclusión y el intercambio de experiencias fueron los grandes protagonistas.

La concentración, organizada con el acompañamiento de la Municipalidad a través de la Secretaría de Deportes y la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad, formó parte de la preparación del seleccionado para la próxima Copa América, que se disputará en San Pablo, Brasil.

Pero más allá de los entrenamientos, la estadía dejó un fuerte impacto en la comunidad.

Una experiencia para vivir con los ojos cerrados

El momento más convocante se vivió el viernes en el complejo Zona Gol, donde más de 200 personas participaron de una charla abierta, una demostración práctica y un entrenamiento junto a las actuales bicampeonas del mundo.

Estudiantes, docentes y futuros profesores de Educación Física de la Universidad de Concepción del Uruguay tuvieron la oportunidad de conocer cómo se practica el fútbol para personas ciegas y, en muchos casos, experimentar la disciplina colocándose un antifaz para comprender la importancia de la orientación, la comunicación y la confianza entre compañeras.

Antes de la exhibición, las jugadoras compartieron la charla "De un Sueño al Alto Rendimiento", en la que relataron el camino recorrido para llegar a vestir la camiseta argentina y los desafíos que debieron superar para competir al máximo nivel.

Orgullo entrerriano

La concentración tuvo además un significado especial para Concepción del Uruguay por la presencia de Brisa Roldán, la futbolista uruguayense que este año se incorporó al plantel nacional.

El entrenador Gonzalo Abbas destacó el carácter federal del equipo, integrado por jugadoras provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, La Pampa y Entre Ríos.

"Queremos agradecer a la Municipalidad y a todas las personas que hicieron posible esta concentración. Nos recibieron con los brazos abiertos y eso permite que nuestra disciplina siga creciendo y sea cada vez más conocida", expresó.

Abbas también recordó el gran presente del seleccionado argentino, que llega a esta nueva etapa como bicampeón mundial, tras conquistar el título en Inglaterra en 2023 y repetir el logro el año pasado en India.

Un legado que va más allá del deporte

El entrenador valoró especialmente la participación de estudiantes y docentes durante las actividades desarrolladas en la ciudad.

"Poder conocer a las jugadoras, participar de la experiencia y animarse a jugar con los ojos vendados ayuda a comprender mejor esta disciplina y el enorme trabajo que hay detrás de cada entrenamiento", señaló.

Con el último entrenamiento realizado este sábado concluyó una visita que dejó mucho más que una preparación deportiva. Durante tres días, Las Murciélagas acercaron a cientos de personas una experiencia que combinó superación personal, trabajo en equipo e inclusión, demostrando que el deporte también puede ser una poderosa herramienta para derribar barreras y cambiar miradas.