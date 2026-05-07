La cantante colombiana Shakira vuelve a demostrar por qué es una de las artistas latinas más influyentes del planeta. A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la barranquillera confirmó su regreso al universo futbolero con “Dai Dai”, la nueva canción oficial del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta de Instagram, donde la artista —que supera los 95 millones de seguidores— compartió un adelanto del sencillo grabado con ayuda de inteligencia artificial en el emblemático Estadio Maracaná. En la publicación, Shakira escribió: “Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”.

El tema, que contará con la participación del artista nigeriano Burna Boy, promete convertirse en un nuevo himno futbolero para los aficionados latinos. La propuesta musical evoca la energía y el impacto global que tuvieron “Waka Waka (This Time for Africa)” y “La La La (Brasil 2014)”, dos de las canciones más recordadas en la historia reciente de los mundiales.

En el adelanto audiovisual, Shakira aparece caminando sobre el césped del Maracaná vestida con un uniforme de porrista y tenis de plataforma que simulan guayos. La artista coloca un balón en el campo mientras inicia una coreografía junto a un grupo de bailarines, una escena que ya despierta expectativas sobre posibles tendencias virales en plataformas como TikTok.

Otro detalle que llamó la atención de los seguidores fue el guiño a la historia mundialista de la colombiana. Durante la apertura del clip se observan varios de los balones oficiales utilizados en diferentes ediciones del torneo: desde Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010 y el Brazuca de Brasil 2014, hasta llegar al Trionda, diseñado para la edición de 2026.

La producción culmina con una panorámica aérea del estadio iluminado por fuegos artificiales y la frase “We are ready – Estamos listos”, acompañada por los gritos de los aficionados, anticipando el ambiente festivo que se vivirá en la próxima cita orbital, la primera en contar con 48 selecciones participantes.

Parte de la letra revelada por Shakira ya comenzó a circular entre sus fanáticos:

“Knew from the day you were born.

Here in this place you belonged.

You’ve been this brave all along.

What broke you once made you strong”.

La artista suma así una nueva participación oficial en los mundiales de fútbol, consolidando un vínculo histórico con la FIFA y con el espectáculo deportivo más importante del planeta.

Shakira ya había dejado una huella imborrable en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, interpretada junto a Freshlyground, canción que se convirtió en un fenómeno global y uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

Además, en Alemania 2006 interpretó “Hips Don't Lie” durante la ceremonia de clausura, mientras que en Brasil 2014 presentó “La La La” junto a Carlinhos Brown. Con “Dai Dai”, la barranquillera reafirma su lugar como una de las voces más representativas de la historia musical de los mundiales.