Nogoyá.– La Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá oficializó el ingreso del Club Atlético Boca del Tigre como nuevo miembro afiliado. La incorporación se selló durante una Asamblea Extraordinaria celebrada en la sede local, donde la institución recibió el respaldo unánime tanto de los clubes miembros como de las autoridades locales. Este paso representa la culminación de un intenso proceso de gestión y crecimiento para la entidad deportiva que, pese a pertenecer geográficamente al Departamento Paraná Campaña, ha decidido integrar la órbita del fútbol nogoyaense.

Boca del Tigre, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 32 en las cercanías de Seguí, se constituyó como institución deportiva en abril de 2022. Para lograr su integración plena, debió cumplimentar un camino de regularización administrativa y gestiones ante el Consejo Federal del Fútbol Argentino para resolver cuestiones de jurisdicción territorial. Con este nuevo arribo, la Liga de Nogoyá reafirma y fortalece su carácter regional, integrando actualmente a clubes de diversos distritos: del Departamento Diamante forman parte Nobleza y Roma, mientras que ahora se suma Boca del Tigre representando a la zona de Paraná Campaña.

En el marco del anuncio, el presidente de la entidad madre del fútbol local, Marcos Acosta, destacó el impacto positivo que esta expansión tiene para la competencia.

Nogoyá sede de campeonatos provinciales

Asimismo, Acosta informó que gracias a las tratativas realizadas ante la Federación Entrerriana de Fútbol, encabezada por Nelson Casis, se han garantizado dos plazas para importantes torneos provinciales en las divisiones formativas. Se trata de competencias que generarán un fuerte movimiento deportivo en la zona, potenciando el semillero de los clubes locales.

Respecto a estos certámenes, se confirmó que la Categoría 2018 tendrá su sede en las instalaciones del Club Atlético de Lucas González. Por su parte, la Categoría 2014 se disputará en la ciudad de Nogoyá, bajo la organización conjunta de los clubes Deportivo y Sirio Libanés. Estas designaciones subrayan el compromiso de la dirigencia con el fútbol infanto-juvenil y la capacidad de las instituciones del departamento para albergar eventos de escala provincial, en un contexto de pleno crecimiento para la disciplina a nivel regional.