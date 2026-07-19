El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, y será televisado por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro será el esloveno Slavko Vincic, mientras que la nicaragüense Tatiana Guzmán estará a cargo del VAR.

Argentina llega en alza

El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó la final luego de revertir un resultado adverso y vencer 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal cargada de emoción. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Lionel Messi, le permitieron al seleccionado dar vuelta el marcador sobre el final del encuentro.

Después de un comienzo irregular en el torneo, Argentina elevó su nivel en las instancias decisivas y ahora buscará conquistar el bicampeonato del mundo y sumar la cuarta estrella a su historia.

A sus 39 años, Messi volvió a ser el gran referente del equipo. En lo que va del certamen acumula ocho goles y cuatro asistencias, consolidándose como una de las principales figuras del Mundial.

España, un rival de alto nivel

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente también llega con argumentos sólidos. Tras igualar en su debut frente a Cabo Verde, encadenó una serie de victorias que lo depositaron en la final. En semifinales mostró un gran nivel futbolístico al imponerse 2 a 0 sobre Francia, uno de los principales candidatos al título.

El encuentro marcará además el primer enfrentamiento oficial entre Lionel Messi y Lamine Yamal, la joven promesa del fútbol español que, con apenas 19 años, ya se convirtió en una de las grandes figuras de su seleccionado.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal.

DT: Luis de la Fuente.