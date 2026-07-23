El Museo de la Ciudad de Paraná inauguró una muestra que pone en valor el recorrido de dos de los programas culturales más emblemáticos de la capital entrerriana: "Todas las Manos", que este año cumple 40 años, y "Todas las Voces", que celebra tres décadas de trabajo comunitario.

La exposición puede visitarse en la sede del museo, ubicada en Buenos Aires 226, y reúne fotografías, documentos y obras que reflejan el impacto de ambas iniciativas en la construcción de la identidad cultural de Paraná.

La propuesta invita a recorrer cuatro décadas de muralismo y treinta años de canto colectivo, dos expresiones artísticas que trascendieron los escenarios tradicionales para desarrollarse en plazas, escuelas, clubes y barrios de la ciudad.

Cultura construida junto a la comunidad

Durante la apertura de la muestra, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó el espíritu con el que nacieron ambos programas y el vínculo que mantienen con los vecinos.

"Construir con la gente, en comunidad y con solidaridad, a través de la cultura, ha sido siempre el motor fundamental de estos programas", expresó.

El funcionario señaló que la exposición busca rescatar ese patrimonio colectivo y acercarlo a nuevas generaciones, mostrando el trabajo realizado a lo largo de los años en distintos puntos de la ciudad.

Murales que forman parte del paisaje urbano

El programa "Todas las Manos" nació hace cuatro décadas con la idea de transformar los espacios públicos mediante el arte mural.

Su director, Sergio Damonte, explicó que cada obra busca dejar una marca que trascienda el paso del tiempo.

"Los murales dejan una herencia cultural. Son una huella que permanece más allá de la pared y queda en la memoria de quienes la observan", señaló.

También destacó el intercambio permanente con los vecinos, quienes participan de las intervenciones y enriquecen cada proyecto con sus historias y experiencias.

Treinta años llevando la música a los barrios

Por su parte, "Todas las Voces" cumple 30 años promoviendo el canto comunitario a través del Coro de la Ciudad y distintos talleres abiertos.

Su director, Eliseo Almada, recordó que el programa logró consolidarse como un espacio de participación cultural y formación artística.

"El coro ha recorrido innumerables barrios invitando a la gente a cantar. Más allá de la música, estos programas están al servicio de la comunidad y eso es lo que les ha permitido mantenerse vigentes durante tantos años", expresó.

La muestra permanecerá abierta al público en el Museo de la Ciudad y propone un recorrido por dos iniciativas que, desde el muralismo y la música, forman parte de la historia cultural y del patrimonio colectivo de Paraná.