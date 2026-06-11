Agenda de Cultura
||
La premiada comedia “Bajo Terapia” se presentará este sábado en CrespoPor Mariano Jacobi
Seleccionaron las obras que formarán parte del 2° Encuentro Entrerriano de Artes VisualesPor Mirko Reynoso
Una charla abordará las huellas de la esclavitud en Paraná a través de documentos históricosPor Mariano Jacobi
Ads
Río Vivo: diseño entrerriano, identidad y conciencia ambiental se encontraron en ParanáPor Redacción Paralelo 32
El Salón Municipal de Crespo se consolida como epicentro cultural con una cartelera imperdible para mayo y junioPor Redacción Paralelo 32
Teatro, vóley, K-pop y gastronomía: todo lo que se podrá disfrutar este fin de semana en CrespoPor Mariano Jacobi
“Zoilo de Polecía y Curandero” vuelve a escena en Crespo con humor y tradición entrerrianaPor Mariano Jacobi
El Teatro 3 de Febrero presenta una variada programación cultural para marzo en ParanáPor Redacción Paralelo 32
El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda cultural de marzo con música, teatro y actividades abiertas a la comunidadPor Ezequiel Carlson
Ads
Página 1 de 2