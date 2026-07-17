Actividades recreativas, una obra de teatro, una feria de emprendedores, música en vivo y una final de fútbol femenino integran la agenda prevista para este viernes 17 y sábado 18 de julio.

Juegos en el Parque del Lago

El viernes, de 14:00 a 17:00, el Parque del Lago será escenario del cierre de las actividades recreativas organizadas para el receso invernal. La propuesta está destinada a niños de 5 a 12 años, quienes podrán participar de un circuito de destrezas con tirolesa, puente mono y palestra.

La actividad es gratuita y los menores deberán asistir acompañados por sus padres o tutores.

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El teatro sube a escena

El sábado, desde las 20:30, el Elenco Adultos Avanzados del Espacio Municipal de Arte "Ramón Avero" presentará la obra "Yiya Murano" en el Salón Municipal.

La puesta, dirigida por Agustina Nanio, recrea uno de los casos policiales más conocidos de la historia argentina y cuenta con las actuaciones de Juana Villagra, Sofía Hurtado, Daniela Ghirardi, Judit Apaulaza, Alicia Zapata, Dora Ledesma y Ezequiel Buch.

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Nueva edición de "Hecho en Crespo"

También el sábado, desde las 15:30, la Plaza Sarmiento recibirá una nueva edición de la feria "Hecho en Crespo", organizada por el grupo de Artesanos Independientes.

La propuesta, enmarcada en la celebración del Día del Amigo, reunirá a emprendedores locales con productos artesanales, promociones y distintas actividades para el público.

Música para celebrar la amistad

La sexta edición de Pasaporte se realizará el sábado por la noche en el Salón Evelyn, ubicado sobre calle Rosario Vera Peñaloza.

La programación incluirá la participación de Acevedo DJ, Mario Filieul como invitado y la actuación en vivo de la banda Preguntale Aquel. Quienes deseen asistir pueden obtener más información y adquirir sus entradas comunicándose al 3434-683823.

Se define el Apertura femenino

El deporte también tendrá un lugar destacado en la agenda del fin de semana. El Club Atlético Unión de Crespo será sede de la final revancha del Torneo Apertura de Primera División de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El encuentro frente a Juventud Unida de Bovril se disputará el sábado desde las 15:30 en el estadio Mundialista 25 de Agosto, donde se conocerá al campeón del certamen femenino.