Participaron de la reunión Nora Aracil, Aldana Del Mestre y Patricia Cabrera, quienes expusieron los avances del proceso participativo que impulsa la Red junto a artistas, comparsas, agrupaciones y distintos actores vinculados a la organización de la tradicional celebración.

La iniciativa apunta a construir consensos que permitan revisar aspectos organizativos y normativos del carnaval, además de generar propuestas que contribuyan a su crecimiento y proyección a partir de la participación de los distintos sectores involucrados.

Durante el encuentro se destacó la importancia de incorporar el aporte del ámbito universitario, tanto desde la investigación y la formación como a través de actividades de extensión, con el propósito de preservar y revalorizar una de las expresiones culturales más representativas de la capital entrerriana.

También participó de la reunión el músico y docente Gustavo "Koky" Satler, responsable del Área de Gestión Cultural de la facultad, quien compartió su mirada sobre el potencial del carnaval como manifestación artística y patrimonio cultural.

Al término del encuentro, Nora Aracil valoró la apertura de las autoridades universitarias.

"Fue un diálogo muy valioso porque encontramos una Facultad dispuesta a escuchar y aportar a esta construcción. Agradecemos especialmente al decano Daniel Richar por su apertura y su interés, y también la participación de Gustavo 'Koky' Satler", expresó.

Desde la Red de Artistas del Carnaval consideran que el trabajo conjunto con la Universidad permitirá enriquecer el proceso de construcción colectiva que vienen desarrollando y aportar nuevas herramientas para fortalecer la fiesta desde una mirada cultural, histórica y comunitaria.

"Queremos que la Universidad sea parte de este camino. El carnaval reúne historia, identidad, arte, saberes y participación comunitaria. El aporte académico puede enriquecer el trabajo colectivo y contribuir a proyectar mejoras sostenidas en el tiempo", concluyó Aracil.