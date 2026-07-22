La ciudad de Crespo volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes disfrutan de las tradiciones y la gastronomía de los Alemanes del Volga con la realización de la 36ª Fiesta Provincial del Pirok, prevista para el próximo sábado 25 de julio en el predio del Castillo, sobre el acceso principal a la ciudad.

El evento fue presentado este martes en Paraná durante un showroom organizado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos para promocionar las principales fiestas populares de la provincia. De la presentación participaron autoridades provinciales y municipales, junto a integrantes del Grupo Coreográfico Edelweiss, institución organizadora de la fiesta con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo.

La celebración forma parte del calendario oficial de fiestas populares de Entre Ríos y cada año convoca a vecinos y visitantes atraídos por una propuesta que combina identidad cultural, espectáculos y gastronomía regional.

Una jornada con sabores y música alemana

El presidente del Grupo Coreográfico Edelweiss, Javier Lell, adelantó que la actividad comenzará por la mañana con la tradicional venta de pirok para el almuerzo. A partir de las 18 subirán al escenario ballets de la región, mientras que desde las 20 comenzará el baile con la presentación de tres orquestas alemanas.

Durante toda la jornada funcionará el patio gastronómico, donde el público podrá disfrutar de especialidades típicas como strudels, tortas, kreppels y otras recetas heredadas de los inmigrantes. El cierre estará a cargo del grupo Los Príncipes.

Una fiesta que impulsa el turismo

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó el valor que tiene esta celebración para la oferta turística provincial.

"Es una fiesta que pone en valor las tradiciones, la gastronomía, la historia y el legado de las corrientes inmigratorias. Además, se realiza durante las vacaciones de invierno de uno de nuestros principales mercados turísticos, lo que representa una excelente oportunidad para seguir mostrando todo lo que Entre Ríos tiene para ofrecer", señaló.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Crespo, Ana Udrizar, sostuvo que el acompañamiento a este tipo de iniciativas significa fortalecer el trabajo de las instituciones locales y generar un impacto positivo en la actividad turística y comercial de la ciudad y de las aldeas vecinas.

Más de tres décadas preservando una tradición

Con más de 35 años de historia, la Fiesta Provincial del Pirok se ha consolidado como uno de los principales encuentros que mantienen viva la cultura de los Alemanes del Volga en Entre Ríos. Cada edición reúne a familias, turistas y descendientes de inmigrantes alrededor de una de las recetas más representativas de esa herencia gastronómica, en una celebración que combina historia, música, danzas y sabores típicos.