La propuesta, dirigida por Agustina Nanio, recrea desde el lenguaje teatral uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina. El guion fue escrito por la propia directora y está inspirado en diversas series y documentales que abordaron la historia de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida popularmente como "Yiya" Murano.

El elenco está integrado por Juana Villagra, Sofía Hurtado, Daniela Ghirardi, Judit Apaulaza, Alicia Zapata, Dora Ledesma y Ezequiel Buch, quienes darán vida a una puesta que invita al público a reflexionar sobre un caso que marcó la crónica policial del país y continúa despertando interés décadas después.

La función será con entrada libre y contribución voluntaria, una modalidad que busca facilitar el acceso del público y acompañar el desarrollo de las actividades culturales locales.

Desde la organización destacaron que la presentación representa una nueva oportunidad para apreciar el trabajo que vienen realizando los integrantes del Espacio Municipal de Arte "Ramón Avero", reafirmando el compromiso con la producción teatral y la promoción de propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.