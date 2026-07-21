La ciudad de Crespo recibirá el próximo miércoles 5 de agosto al reconocido músico, investigador y escritor Roberto Mercado, quien presentará su más reciente libro, una obra dedicada a reconstruir la historia de "Zamba de mi esperanza", una de las canciones más emblemáticas del cancionero popular argentino.

La actividad se desarrollará desde las 20:00 en la Sala Auditorio Eva Perón y será de acceso libre y gratuito, abierta a toda la comunidad.

En esta publicación, Mercado propone un recorrido por el origen, la evolución y el significado cultural de una composición que trascendió generaciones y se convirtió en un verdadero símbolo del folclore nacional. A través de una exhaustiva investigación, el autor rescata testimonios, documentos y aspectos poco conocidos de una obra que forma parte del patrimonio musical argentino.

Nacido en Philipps, departamento de Junín, en la provincia de Mendoza, Roberto Mercado es músico folclorista, autor, compositor, docente, investigador y divulgador cultural. Es licenciado en Música Popular por la Universidad Nacional de Cuyo y acumula más de cuarenta años de trayectoria dedicados a la interpretación, el estudio y la difusión de la música cuyana, argentina y latinoamericana.

A lo largo de su carrera se presentó en escenarios nacionales e internacionales, impulsó diversas iniciativas de promoción cultural —entre ellas el Encuentro Cultural Junín Cantamérica— y durante más de 17 años realizó coberturas periodísticas del Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

En el marco de una gira nacional, Mercado recorre distintas ciudades del país presentando esta nueva publicación, al tiempo que continúa desarrollando su actividad artística como intérprete de música cuyana.

La presentación en Crespo se perfila como una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de uno de los investigadores más destacados de la música popular argentina y profundizar en la historia de una canción que continúa emocionando a generaciones de argentinos.