La Municipalidad de Crespo ofrecerá durante los próximos días las últimas propuestas recreativas gratuitas del cronograma organizado para las vacaciones de invierno, con actividades destinadas a niños y sus familias.

El cierre de la agenda tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17 de julio, de 14:00 a 17:00, en el Parque del Lago, donde se desarrollará un circuito de destrezas deportivas orientado a chicos de entre 5 y 12 años.

La propuesta incluirá distintas estaciones de juego y desafío físico, entre ellas una tirolesa, puente mono y palestra, con el objetivo de fomentar la actividad al aire libre, el movimiento y el contacto con la naturaleza en un entorno seguro.

Desde el municipio informaron que las actividades son gratuitas y están dirigidas a niños mayores de 5 años. Los menores de esa edad podrán participar siempre que concurran acompañados por sus padres o tutores.