Crespo: el Parque del Lago será escenario de las últimas actividades por las vacaciones de invierno
La Municipalidad de Crespo ofrecerá durante los próximos días las últimas propuestas recreativas gratuitas del cronograma organizado para las vacaciones de invierno, con actividades destinadas a niños y sus familias.
El cierre de la agenda tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17 de julio, de 14:00 a 17:00, en el Parque del Lago, donde se desarrollará un circuito de destrezas deportivas orientado a chicos de entre 5 y 12 años.
La propuesta incluirá distintas estaciones de juego y desafío físico, entre ellas una tirolesa, puente mono y palestra, con el objetivo de fomentar la actividad al aire libre, el movimiento y el contacto con la naturaleza en un entorno seguro.
Desde el municipio informaron que las actividades son gratuitas y están dirigidas a niños mayores de 5 años. Los menores de esa edad podrán participar siempre que concurran acompañados por sus padres o tutores.