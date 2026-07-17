El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) mantiene abierta la convocatoria para participar de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que se realizará del 24 al 29 de noviembre. Las producciones audiovisuales podrán inscribirse hasta el 5 de agosto a través del sitio web oficial del certamen.

La convocatoria está dirigida a largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos de ficción, documental o animación, que competirán en las dos secciones oficiales del festival.

De acuerdo con las bases, los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos y ser dirigidos por realizadores que acrediten al menos tres años de residencia en Entre Ríos. En tanto, para la competencia de largometrajes argentinos se exige que los directores cuenten con un mínimo de tres años de ciudadanía o residencia en el país, y que las obras tengan una duración de al menos 60 minutos.

Además, todas las producciones deberán haber sido finalizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026.

Como en ediciones anteriores, el Ficer ofrecerá una programación que combinará competencias oficiales con muestras de cine regional e internacional, actividades de formación, propuestas para las infancias, espectáculos musicales y la participación de invitados vinculados a la industria audiovisual.

Uno de los rasgos distintivos del festival volverá a ser la participación del público, que podrá votar durante las jornadas de proyección para elegir a los ganadores del Premio de la Audiencia en las distintas categorías.

Desde el Iaaer destacaron que el festival continúa consolidándose como uno de los principales espacios de exhibición y difusión del cine entrerriano y nacional, además de constituir un punto de encuentro para realizadores, productores y espectadores.

Las inscripciones se realizan exclusivamente de manera virtual. Las personas interesadas pueden consultar el reglamento, las bases y completar el formulario de inscripción a través del sitio oficial del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.