Festival Internacional de Cine de Entre Ríos
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El FICER tendrá por primera vez un Jurado Joven integrado por estudiantes entrerrianosPor Ezequiel Carlson
Estudiantes paranaenses aportan su mirada a la identidad visual de la próxima edición del FicerPor Redacción Paralelo 32
El Ficer celebró una edición histórica con récord de público y entregó sus premiosPor Mariano Jacobi
Más de 800 personas colmaron el CPC para el estreno entrerriano de Emboscada en el FICERPor Mariano Jacobi
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Una película entrerriana dará inicio a las proyecciones del FICERPor Redacción Paralelo 32
El FICER 2025 presenta su Forum para el impulso del cine regional: 26 proyectos participaránPor Redacción Paralelo 32
Proyecciones gratuitas en distintas localidades anticipan la 7° edición del Festival Internacional de Cine de Entre RíosPor Ezequiel Carlson
El Instituto Audiovisual de Entre Ríos fortalece vínculos regionales y se prepara para el 7° FICERPor Ezequiel Carlson
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