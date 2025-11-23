La road movie El mensaje, del realizador entrerriano Iván Fund, será la encargada de inaugurar una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). La proyección tendrá lugar este martes 25 a las 20.30 en el primer piso del Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná), con entrada libre y gratuita. El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

Una road movie con sensibilidad propia

El mensaje narra el recorrido de una niña que afirma poder comunicarse con los animales. Sus tutores, atentos a la inesperada cualidad de la pequeña, transforman ese “don” en un servicio: ofrecen interpretaciones de mensajes entre mascotas y dueños, ya sea de animales vivos o fallecidos. Así, emprendiendo viajes por distintos caminos rurales de Entre Ríos a bordo de un motorhome, buscan sustento mientras asisten a personas deseosas de comprender el mundo emocional de sus compañeros de otras especies.

La película continúa una línea presente en trabajos anteriores de Fund, como Vendrán lluvias suaves (2018) y Piedra Noche (2021), donde la infancia ocupa un lugar central como territorio de percepción sensible. En ese universo, lo fantástico convive naturalmente con lo cotidiano, en contraste con la lógica adulta, más rígida y pragmática.

Miradas, silencios y territorio

La protagonista, interpretada por Anika Bootz, es presentada con una delicadeza que permite apreciar su mundo interior sin necesidad de grandes parlamentos. Sus silencios y gestos delinean una distancia respecto del caos emocional y la inestabilidad de los adultos que la rodean, quienes transitan entre la especulación, la crisis y la búsqueda de afecto.

El viaje se convierte en un hilo que conduce a los personajes por rutas alternativas, banquinas, paradores y pequeños pueblos. Allí, la luz entrerriana y el sonido de los teros componen una geografía que es más que escenario: es un personaje que acompaña el tránsito errático, frágil y a la vez luminoso de los protagonistas. El elenco se completa con figuras destacadas como Mara Bestelli y Marcelo Subiotto.

Un director con proyección internacional

Iván Fund, nacido en San Cristóbal (Santa Fe) en 1984 y criado en Crespo, vuelve a conectar con su territorio afectivo y geográfico a través de El mensaje. La película obtuvo el Oso de Plata del Jurado en el Festival de Berlín 2025, un reconocimiento que consolida la trayectoria del director en el circuito internacional. Sus obras anteriores ya habían pasado por festivales de prestigio como Cannes, Venecia, San Sebastián y Mar del Plata, donde recibió múltiples distinciones.