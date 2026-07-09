Cinco estudiantes entrerrianos fueron seleccionados para integrar el primer Jurado Joven del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), luego de participar de un taller de formación en crítica cinematográfica desarrollado en el marco del programa Camino al FICER, iniciativa previa a la octava edición del festival que se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná.

La propuesta, denominada ¿Qué vemos cuando vemos? Claves para pensar el cine, estuvo a cargo del periodista y crítico cinematográfico Ezequiel Boetti y convocó a jóvenes y estudiantes de carreras vinculadas al cine y la comunicación de distintos puntos de la provincia.

Como cierre de la capacitación, cada participante elaboró una crítica escrita sobre la película Alemania, de la directora María Zanetti. Los cinco trabajos mejor evaluados serán publicados en el sitio oficial del FICER y sus autores conformarán el primer Jurado Joven de la historia del festival.

Los seleccionados son Julián Leonel Fernández (Paraná, ISCAA), Salomé Jazmín Husseín (San José, Fábrica de Films), Serena Ciocca (Paraná, ISCAA), Virginia Apaldetti (Paraná, ISCAA) y Juan Bautista Tagliapietra (Chajarí, Escuela de Cine Itinerante).

Una experiencia que trascendió el aula

La calidad de los trabajos realizados durante el taller tuvo además un reconocimiento externo. El sitio especializado Otros Cines, uno de los medios de referencia en materia de crítica cinematográfica en Argentina, publicó la reseña escrita por Virginia Apaldetti sobre la película Alemania, como una forma de destacar el nivel alcanzado por la experiencia formativa.

Durante tres encuentros virtuales realizados en junio, los participantes trabajaron sobre conceptos vinculados al lenguaje audiovisual, el análisis cinematográfico y la escritura crítica. La propuesta combinó clases teóricas con instancias de debate y análisis colectivo de la obra de María Zanetti, culminando con la producción de una crítica individual.

Camino al FICER

La actividad formó parte de Camino al FICER, el programa impulsado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, que desarrolla acciones de formación y promoción audiovisual antes de cada edición del festival.

El taller contó con el acompañamiento del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales (ISCAA), Fábrica de Films de Colón y la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

Además, la directora María Zanetti y el productor de Alemania facilitaron el acceso gratuito a la película para que los estudiantes pudieran realizar el trabajo práctico que definió a los futuros integrantes del Jurado Joven.

La iniciativa busca incentivar la formación de nuevos públicos y promover el pensamiento crítico en torno al cine, incorporando por primera vez la mirada de jóvenes entrerrianos dentro de una de las instancias de evaluación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.