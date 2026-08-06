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Ezequiel Carlson
Locutor, conductor Radio Boing Crespo; entrevistador Paralelo 32
Una muestra celebra los 40 años de "Todas las Manos" y las tres décadas de "Todas las Voces" en Paraná
Convocan al Concurso Literario Provincial de Poesía "Juan L. Ortiz" con importantes premios para autores entrerrianos
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Teatro para las infancias: Saltimbanquis presenta dos espectáculos en Paraná durante el fin de semana
Libro El Federalismo Entrerriano, una investigación histórica sobre el rol de la provincia en los grandes procesos nacionales
El Palacio San José abrirá sus puertas con una experiencia participativa para celebrar el Día Internacional de los Museos
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