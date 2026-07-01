La poesía vuelve a tener su espacio de encuentro y reconocimiento en Entre Ríos. La Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo, lanzó una nueva edición del Concurso Literario Provincial 2026 – Categoría Poesía "Juan L. Ortiz", una propuesta que año tras año busca impulsar la producción literaria de autores entrerrianos y mantener vigente el legado de uno de los máximos referentes de la poesía argentina.

El certamen está dirigido a escritoras y escritores mayores de 18 años que acrediten una residencia mínima de tres años en la provincia. Cada participante podrá presentar una única obra inédita, de temática libre, compuesta por uno o varios poemas que, en conjunto, deberán reunir entre 300 y 500 versos.

Como es habitual en este tipo de concursos, las obras deberán presentarse bajo seudónimo, garantizando así la imparcialidad del jurado durante el proceso de evaluación.

Tres premios de 400 mil pesos

La edición 2026 contempla tres premios adquisición, todos de la misma jerarquía, consistentes en 400.000 pesos para cada una de las obras seleccionadas. Además, el jurado otorgará tres menciones a trabajos destacados.

Desde la organización señalaron que el objetivo del concurso es estimular la creación literaria contemporánea y brindar un espacio de reconocimiento para quienes mantienen viva la tradición poética entrerriana.

Cómo participar

La inscripción podrá realizarse de dos maneras. Los interesados podrán completar el formulario digital habilitado por la Biblioteca Provincial o presentar su obra en formato papel, personalmente o por correo postal, en la sede del organismo ubicada en Alameda de la Federación 278, en la ciudad de Paraná.

La recepción de trabajos se realizará de lunes a viernes, de 8 a 12, y el período de inscripción permanecerá abierto desde el 1° de julio hasta el 7 de agosto.

Las bases completas, el reglamento y los requisitos formales pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Biblioteca Provincial.

Un homenaje al poeta de Entre Ríos

El concurso lleva el nombre de Juan L. Ortiz, una de las figuras más representativas de la literatura entrerriana y argentina, cuya obra continúa siendo una referencia para generaciones de escritores y lectores.

El fallo del jurado se dará a conocer durante el mes de octubre de 2026, cuando se anunciarán las obras premiadas de una convocatoria que busca seguir fortaleciendo el desarrollo cultural y literario de la provincia.

Formulario de inscripción: LINK FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Reglamento oficial: LINK AL REGLAMENTO OFICIAL