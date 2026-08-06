El grupo villaguayense Té de Hierbas es el nuevo protagonista de Casa Estudio, el ciclo audiovisual impulsado por la Casa de la Cultura de Entre Ríos para promover la música entrerriana. La banda estrenó una sesión en vivo de su tema "AlgoRitmo", que ya puede verse a través del canal oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura de la provincia.

La propuesta integra CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal con el que la Secretaría de Cultura busca fortalecer la producción artística y generar nuevos espacios de difusión para músicos de todo el territorio entrerriano.

Una banda que fusiona música popular, improvisación y sonidos contemporáneos

Té de Hierbas nació mientras sus integrantes cursaban la carrera de Música Popular en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En sus primeros años el grupo se dedicó a reinterpretar obras de distintos autores, poniendo especial énfasis en los arreglos musicales y la improvisación como herramienta creativa.

Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia un lenguaje propio, incorporando una propuesta sonora que combina instrumentos acústicos con recursos electrónicos, pedales y efectos aplicados a voces, guitarras y vientos, logrando una identidad que fusiona lo orgánico con lo analógico.

Actualmente la formación está integrada por:

Nano Miño , en vientos y live set.

, en vientos y live set. Faka Charchir , en batería y percusión.

, en batería y percusión. Nikin Arellano , en guitarra y piano.

, en guitarra y piano. Santiago Flores, en bajo.

Casa Estudio: una vidriera para la música entrerriana

Casa Estudio es una iniciativa que convoca a músicos y compositores de Entre Ríos a participar de sesiones grabadas en vivo en la histórica Casa de la Cultura, generando registros audiovisuales de alta calidad para difundir la producción musical de la provincia.

Los artistas son seleccionados mediante convocatorias abiertas, con el objetivo de promover nuevas propuestas y fortalecer la escena cultural entrerriana.

Antes de Té de Hierbas, el ciclo ya contó con la participación de Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón, Rojo Fantasía y Nada Normal, consolidándose como un espacio de referencia para la música independiente de Entre Ríos.

Una producción disponible en YouTube

La sesión de "AlgoRitmo" fue registrada el 22 de julio de 2026 y ya se encuentra disponible para todo el público en el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Con esta nueva producción, Casa Estudio continúa ampliando su catálogo de artistas entrerrianos y reafirma su objetivo de acercar al público propuestas musicales que reflejan la diversidad, la creatividad y la riqueza cultural de la provincia.