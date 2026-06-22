La historia, el legado educativo y el valor patrimonial de la Escuela Normal de Paraná fueron el eje de una nueva jornada del ciclo Pensar Paraná, una propuesta que busca reflexionar sobre distintos aspectos de la identidad y la memoria de la capital entrerriana.

La actividad incluyó un recorrido guiado por el emblemático edificio y permitió a los participantes conocer detalles de una institución que marcó el desarrollo de la educación argentina y tuvo un papel fundamental en la construcción del sistema educativo nacional.

Desde la Municipalidad de Paraná destacaron especialmente el aporte histórico de la Escuela Normal como espacio formador de generaciones de docentes y profesionales que contribuyeron al desarrollo de la provincia y del país.

Un patrimonio que trasciende la ciudad

La directora de Museos y Patrimonio Histórico del municipio, Gisela Bahler, señaló que la propuesta permitió recuperar una parte fundamental de la historia educativa argentina.

“Se rescató la historia de la educación, una instancia que no solamente atraviesa a la ciudad, sino también a la provincia y al país”, expresó.

Durante el recorrido se abordó la relevancia arquitectónica del edificio, considerado uno de los espacios patrimoniales más representativos de Paraná, así como también el papel que desempeñó la institución desde su creación.

La primera Escuela Normal del país

Una de las guías responsables de la actividad, Gisela Correa, destacó la importancia histórica de la escuela dentro del sistema educativo argentino.

“La institución fue la primera Escuela Normal del país y tuvo una enorme relevancia en la formación de ciudadanos”, afirmó.

La creación de las escuelas normales durante el siglo XIX constituyó uno de los pilares del proceso de organización educativa nacional, con Paraná ocupando un lugar central en esa transformación.

Revalorizar la memoria educativa

Por su parte, Verónica Piedrabuena, integrante de la Red de Museos Pedagógicos, señaló que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad.

“Se procura revalorizar a la Escuela Normal y destacar su aporte a la formación ciudadana”, indicó.