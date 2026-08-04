El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro ya tiene definidas las obras que integrarán su programación oficial. Tras una convocatoria que reunió más de 60 producciones provenientes de distintos puntos de la provincia, el jurado seleccionó las piezas que se presentarán entre el 21 y el 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto a los municipios anfitriones y con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

Las obras seleccionadas por región

La programación estará integrada por producciones representativas de las cinco regiones culturales de la provincia.

Región I

(Departamentos Uruguay, Nogoyá, Rosario del Tala y Victoria)

"Tucapán", de Concepción del Uruguay.

Región II

(Departamentos Colón, San Salvador y Villaguay)

"El color de los pájaros", de San José.

Región III

(Departamentos Diamante, Paraná y La Paz)

"El muerto que baila", de Paraná.

Región IV

(Departamentos Concordia, Federación, Feliciano y Federal)

"La libertad miserable", de Concordia.

Región V

(Departamentos Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy)

"Donde nace la crueldad", de Gualeguaychú.

Obras de las ciudades sede

Como parte de la programación también fueron seleccionadas producciones de las localidades anfitrionas:

"La penúltima oportunidad" , de General Galarza.

, de General Galarza. "Última versión" , de Gualeguay.

, de Gualeguay. "Dos Sis", de Gualeguay.

Selección sin criterio de territorialidad

Además, el jurado incorporó otras cuatro obras destacadas, independientemente de su procedencia geográfica:

"Imagina Rubí" , de Maciá.

, de Maciá. "Valga la redundancia. Manso desconcierto" , de Paraná.

, de Paraná. "Romeo y Julieta" , de Paraná.

, de Paraná. "Cuentos de Papel", de Concordia.

Un encuentro que reúne al teatro independiente entrerriano

La selección estuvo a cargo del jurado integrado por Anahí González Gras, Analía Juan y Graciela Strappa, quienes evaluaron las más de sesenta propuestas presentadas en esta edición.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la programación completa, con días, horarios y espacios de cada función.

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para promover y fortalecer la actividad artística en todo el territorio provincial.

La 41ª edición volverá a reunir a elencos, directores, actores y público en uno de los eventos más importantes del calendario teatral entrerriano, consolidando un espacio de intercambio, formación y difusión de la producción independiente de la provincia.