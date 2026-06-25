El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continuará el próximo martes 30 de junio, a las 19, con una nueva función del ciclo "Pasión de multitudes", una propuesta que reúne películas inspiradas en el universo del fútbol y que acompaña el clima mundialista de estas semanas.

La actividad se desarrollará en la Sala Noble, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná, con entrada libre y gratuita. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca acercar al público una programación cinematográfica diversa y de calidad.

En esta oportunidad se proyectará México '71 (Argentina, 2023), documental dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina Fernández que recupera una historia poco conocida del deporte argentino. La película narra la experiencia de un grupo de futbolistas que viajó a México para disputar el primer Mundial femenino no oficial representando al país. Al llegar descubrieron que las promesas de apoyo nunca se habían concretado: no tenían botines, camisetas ni director técnico. A pesar de las dificultades, lograron conquistar al público mexicano y escribir una página histórica que permaneció durante décadas en el olvido.

La función se completará con la exhibición del cortometraje San Siro (Italia, 2014), del realizador Yuri Ancarani.

El ciclo comenzó la semana pasada con la proyección de Shooting for Sócrates, del director británico James Erskine, y continuará durante las próximas semanas con nuevas producciones internacionales que abordan el fútbol desde distintas miradas.

La programación prevista incluye:

Martes 7 de julio, a las 19: 9 (Uruguay, 2021), dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca.

(Uruguay, 2021), dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca. Martes 14 de julio, a las 19: El Segundo Juego (Rumania, 2014), del director Corneliu Porumboiu.

Con esta propuesta, el Cineclub Noble reafirma su apuesta por ofrecer un espacio de encuentro en torno al cine, combinando el interés deportivo con historias que invitan a reflexionar sobre la cultura, la memoria y la pasión que despierta el fútbol.