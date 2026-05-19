En el marco del Día Internacional de los Museos, el Gobierno de Entre Ríos, junto al Palacio San José, llevará adelante una jornada cultural y participativa que buscará revalorizar uno de los espacios históricos más emblemáticos de la provincia. La propuesta, denominada “Experiencia Participativa: Historia viva en el Palacio San José”, se realizará el próximo jueves 21 de mayo, de 14 a 18:30, en el histórico predio ubicado en el departamento Uruguay.

La actividad es organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, en articulación con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Palacio San José, con el objetivo de acercar a la comunidad una forma innovadora de vivir el patrimonio histórico y cultural entrerriano.

Una propuesta para recorrer la historia desde la participación

La iniciativa se enmarca en la conmemoración internacional que cada año destaca el rol de los museos como espacios de preservación, educación e intercambio cultural.

En ese contexto, la jornada propone una experiencia distinta: transformar a los visitantes en protagonistas activos del recorrido, integrando memoria, identidad y participación ciudadana.

Durante la tarde, quienes asistan podrán disfrutar de un recorrido teatralizado por distintos sectores del Palacio San José, donde se recrearán escenas vinculadas a momentos trascendentales de la historia provincial y nacional.

La propuesta incluirá además diversas intervenciones culturales y actividades participativas, pensadas para acercar el patrimonio histórico desde múltiples lenguajes y experiencias.

Gastronomía, memoria y patrimonio cultural

Uno de los ejes destacados de la jornada será la incorporación de actividades que conectan la historia con la vida cotidiana y la identidad cultural de la región.

Entre ellas, se desarrollará “La cocina de la época”, una experiencia que permitirá conocer recetas, costumbres e historias vinculadas a la vida diaria dentro del Palacio San José en tiempos pasados.

A su vez, se impulsará la propuesta “Tu momento en el Palacio”, una iniciativa destinada a recuperar fotografías, recuerdos y testimonios de la comunidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio histórico.

También habrá espacios vinculados a la conservación de documentos históricos, donde se pondrá en valor el trabajo de preservación de archivos y piezas fundamentales para la memoria institucional y cultural de Entre Ríos.

Feria de emprendedores y desarrollo territorial

La jornada también sumará una dimensión productiva y social con la participación de la feria Manos Entrerrianas, la marca provincial dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, que nuclea a emprendedores y productores locales.

Este espacio permitirá visibilizar propuestas vinculadas al desarrollo territorial, la identidad productiva y el fortalecimiento de economías regionales, integrando cultura y producción dentro de una misma experiencia.

Música contemporánea en un espacio histórico

Como cierre de la actividad, se realizará una intervención musical en un sector no tradicional del Palacio, buscando fusionar patrimonio histórico y expresiones artísticas contemporáneas.

El encargado de esta propuesta será Nicolás Herrera, artista vinculado al género folk techno, cuya presentación buscará generar un diálogo entre la historia del lugar y nuevos lenguajes sonoros.

Revalorizar el Palacio San José como espacio vivo

Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer el rol del Palacio San José no solo como museo y sitio histórico, sino también como un espacio vivo de encuentro, participación ciudadana y construcción de identidad colectiva.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Palacio San José, en articulación con organismos nacionales, espacios culturales y emprendedores entrerrianos.

Con entrada libre y abierta a toda la comunidad, la jornada buscará combinar historia, patrimonio, gastronomía, música y participación para resignificar uno de los sitios más importantes de la memoria entrerriana y nacional.

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario oficial dispuesto por la organización. https://forms.comunicacionentrerios.com/f/354