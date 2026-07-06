El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) ofrecerá este martes 7 de julio una nueva función gratuita en la Sala Noble, ubicada en Matorras 861 de Paraná. En esta oportunidad se proyectará "9", una producción uruguaya estrenada en 2021 que pone el foco en las presiones que enfrenta un futbolista profesional dentro y fuera de la cancha.

La función comenzará a las 19 y forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para acercar propuestas artísticas y culturales a distintos públicos de la provincia.

Dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, la película tiene como protagonista a Enzo Vogrincic, actor que alcanzó proyección internacional por su participación en La sociedad de la nieve, junto al argentino Rafael Spregelburd.

Fútbol más allá de la cancha

Lejos de mostrar únicamente el aspecto deportivo, 9 aborda el costado más humano del fútbol profesional. La historia retrata la presión mediática, el aislamiento y las tensiones familiares que atraviesa un delantero de élite mientras intenta sostener su carrera.

La proyección integra el ciclo "Pasión de multitudes", una selección de películas vinculadas al universo futbolístico que el Iaaer programó aprovechando el clima generado por el Mundial.

Desde el organismo destacaron que el objetivo del Cineclub Noble es promover el acceso gratuito a producciones audiovisuales de calidad y ofrecer un espacio de encuentro para quienes disfrutan del cine en sus distintas expresiones.

La programación continúa

El ciclo seguirá el martes 14 de julio, también a las 19, con la exhibición de "El segundo juego" (The Second Game), documental del director rumano Corneliu Porumboiu que propone una mirada singular sobre el fútbol a partir de un partido disputado durante el régimen comunista en Rumania.

Todas las funciones son con entrada libre y gratuita.