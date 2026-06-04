La apertura se realizó en el Centro de Convenciones de Concordia y contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, junto a representantes de instituciones organizadoras y educativas. La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la ONG Luz del Ibirá.

Durante dos jornadas, la feria ofrecerá más de 80 proyectos vinculados al cuidado del ambiente, además de exposiciones de especialistas, talleres de robótica, actividades educativas, jornadas sobre alimentos silvestres, propuestas culturales y espectáculos artísticos abiertos a toda la comunidad.

En su mensaje de bienvenida, Azcué destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. “Este es el círculo virtuoso que debemos fortalecer: instituciones comprometidas que trabajan con responsabilidad y un Estado que acompaña esas iniciativas”, expresó.

El presidente municipal remarcó además la importancia de sostener en el tiempo este tipo de propuestas. “Diez años de continuidad demuestran el compromiso de muchas personas e instituciones. La herramienta más poderosa para transformar la realidad es la educación, y aquí vemos escuelas, universidades y organizaciones de distintos países compartiendo un mismo objetivo”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la ONG Luz del Ibirá, Manuela Peralta, subrayó que el principal propósito de la feria es promover una mirada sostenible del desarrollo. “Lo que estamos construyendo hoy es el futuro, y ese futuro debe ser sostenible”, afirmó, al tiempo que agradeció el acompañamiento de las distintas instituciones y organismos que hicieron posible una nueva edición del encuentro.

La vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, Mariana Lagadari, valoró la trayectoria alcanzada por el evento. “Cumplir diez años no es un dato menor. Se trata de un trabajo sostenido que ha convertido a Eco Ciencias en un espacio de referencia para el debate y la reflexión sobre ambiente y cambio climático”, indicó.

Las actividades continuarán durante este jueves y viernes en el Centro de Convenciones de Concordia, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad. La programación incluye conferencias, talleres, muestras interactivas y stands institucionales destinados a promover el conocimiento y la concientización ambiental.