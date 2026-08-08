Educación y Medios
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Enorme interés en jóvenes y adultos por adquirir formación laboralPor Nicolás Rochi
Aprender 2025: Entre Ríos se ubica entre las provincias con fuerte mejora en Lengua y MatemáticaPor Redacción Paralelo 32
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Nace en Crespo una nueva licenciatura con salida laboralPor Egidio Luis Jacobi
Tras concretar el techado del patio, la cooperadora de la Escuela Nº 187 proyecta nuevas mejoras ediliciasPor Gustavo Werner
La Escuela Secundaria Mariano Moreno retomó las clases con nuevos proyectos y desafíos para el segundo semestrePor Luis Rosales
Escuela técnica de Diamante fabrica dispositivos de apoyo para personas con discapacidadPor Agencia de Noticias
AFIDEER incorpora a las universidades entrerrianas a una red internacional que estudia el emprendedorismo universitarioPor Agencia de Noticias
Entre Ríos compartió experiencias para impulsar la transformación de la escuela secundariaPor Redacción Paralelo 32
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