Equipos técnicos y autoridades del Consejo General de Educación (CGE) representaron a Entre Ríos en el Tercer Encuentro Federal para la Transformación de la Escuela Secundaria, desarrollado en el Palacio Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad reunió a referentes educativos de todo el país con el propósito de compartir experiencias, promover el trabajo colaborativo y avanzar en políticas que contribuyan a mejorar la educación secundaria.

La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación, y convocó a directores y responsables jurisdiccionales vinculados a los procesos de transformación educativa.

La delegación entrerriana estuvo integrada por la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Edith Muller; la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki; la subdirectora de Educación Secundaria, Marianela Brondi; y las referentes técnicas María Laura Bressán, María Elina Montiel y Ayelén del Dó.

Durante el encuentro se desarrolló un conversatorio entre las distintas jurisdicciones sobre el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (Paideia), además de talleres regionales donde se analizaron las realidades sociales que atraviesan las escuelas y los desafíos que enfrenta el sistema educativo para fortalecer las trayectorias escolares de los estudiantes.

Al referirse a la participación entrerriana, la subdirectora de Educación Secundaria, Marianela Brondi, destacó que la innovación constituye una herramienta clave para mejorar las oportunidades de aprendizaje.

"Innovar en educación es animarse a transformar la enseñanza para brindar más y mejores oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Ese es el espíritu que impulsa la Red de Escuelas Innovadoras y lo que este gran equipo de trabajo considera fundamental para lograr la transformación de la escuela secundaria en Entre Ríos", expresó.

En la misma línea, Judith Trembecki señaló que este tipo de instancias permiten fortalecer las políticas que se desarrollan en cada provincia.

"Cada encuentro es una oportunidad para revisar y potenciar las herramientas de innovación con las que transitamos el camino de transformación de la escuela secundaria. Volvemos con el entusiasmo que genera el trabajo compartido con otras provincias y organismos vinculados", afirmó.

El encuentro contó además con la presencia del secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell; el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Vota; y el director nacional de Nivel Secundario, Manuel Bianchi, quienes expusieron sobre las líneas de trabajo que impulsa el Gobierno nacional para fortalecer la educación secundaria en todo el país.