Con el entusiasmo propio del regreso a clases y la comodidad que ofrece el nuevo edificio escolar, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 3 "Mariano Moreno" de Puiggari inició el segundo semestre con una agenda cargada de proyectos, actividades institucionales y desafíos pedagógicos.

En diálogo con PARALELO 32, la directora Patricia Popp destacó que el receso permitió recuperar energías para afrontar una etapa del ciclo lectivo que será intensa.

"Los profesores coincidimos en que las vacaciones pasaron muy rápido, pero volvimos con energías renovadas para esta segunda parte del año, que también suele pasar muy rápido", expresó.

Enfocados en el cierre del segundo trimestre

La directora explicó que el principal objetivo inmediato es el desarrollo de los contenidos previstos para el segundo trimestre, cuyo cierre está programado para fines de agosto.

En ese marco, la próxima semana el establecimiento participará de una nueva Jornada Institucional prevista por el calendario escolar.

"Vamos a trabajar proyectándonos hacia el último trimestre del año, planificando las acciones y las estrategias para la etapa final del ciclo lectivo", indicó.

Concejo Juvenil y un encuentro deportivo

Entre las actividades previstas para los próximos meses, la institución volverá a participar del programa Concejo Deliberante Juvenil, impulsado por el Honorable Concejo Deliberante de Libertador San Martín.

Si bien aún no fueron definidos los estudiantes que representarán a la escuela, los docentes del área de Ciencias Sociales ya trabajan en la organización de la propuesta.

Por otra parte, el área de Educación Física proyecta realizar un nuevo encuentro deportivo con escuelas de la zona, que incluirá competencias de fútbol y vóley, una iniciativa que se repite cada año y promueve la integración entre los estudiantes.

Un Centro de Estudiantes con protagonismo

Popp también destacó el trabajo que viene desarrollando el renovado Centro de Estudiantes.

Sus integrantes participaron recientemente de una capacitación organizada por el área de Juventud del Gobierno provincial y ya impulsan distintas propuestas dentro de la escuela, como actividades recreativas e intercursos. Además, colaborarán en la organización del futuro encuentro deportivo.

Mejoras en el acceso al establecimiento

Otro de los aspectos valorados por la directora fue el inicio de las obras de mejoramiento del acceso al edificio escolar.

Durante los últimos días, maquinaria municipal comenzó a colocar piedra calcárea sobre la calle de ingreso y frente a la escuela, respondiendo a un pedido realizado por la institución debido a las dificultades que se generaban los días de lluvia.

"Estamos muy agradecidos porque escucharon nuestro pedido. El ingreso estaba en muy malas condiciones cuando llovía y esta obra significará un cambio importante para toda la comunidad educativa", afirmó.

El comedor seguirá funcionando con normalidad

En cuanto a los servicios que ofrece la institución, la directora confirmó que el comedor escolar continuará funcionando normalmente durante el segundo semestre.

Asimismo, adelantó que en agosto habrá modificaciones en el servicio de desayuno que serán comunicadas oportunamente a las familias.

Popp también destacó el esfuerzo realizado por la comunidad educativa para mejorar el equipamiento de la cocina.

"Gracias a una venta de pastas pudimos comprar un horno industrial que será de gran utilidad para el funcionamiento del comedor y mejorará el servicio que brindamos diariamente a nuestros estudiantes", concluyó.