La Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) dio un paso importante hacia la creación de la Licenciatura en Granja y Producción Avícola, una nueva propuesta académica que incluirá una titulación intermedia de tecnicatura y buscará fortalecer la formación de profesionales para una de las actividades económicas más relevantes de la provincia.

El avance se concretó durante una jornada de trabajo en la que participaron docentes de la actual Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola y coordinadores de las sedes de Crespo, Basavilbaso, Santa Elena y Gualeguay, donde actualmente se dicta la carrera.

La iniciativa forma parte del proceso de innovación curricular que lleva adelante la universidad para actualizar sus planes de estudio y adecuarlos a las nuevas demandas productivas, tecnológicas y educativas.

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Una carrera con más de tres décadas de trayectoria

El encuentro fue encabezado por el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, y el decano de la FCyT, Juan Pablo Filipuzzi, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer una carrera que cuenta con más de 30 años de historia y que mantiene un estrecho vínculo con el desarrollo de la avicultura entrerriana.

El decano destacó que la actualización permitirá proyectar una propuesta "versátil, innovadora y acorde a las necesidades de los jóvenes y del sector productivo".

"La futura Licenciatura con titulación intermedia responde a las demandas del territorio y surge de un trabajo conjunto entre la universidad, los docentes y el sector empresario", señaló.

Por su parte, el rector remarcó la responsabilidad que tiene la universidad pública de acompañar el crecimiento del principal complejo productivo de la provincia.

"Hoy la avicultura es uno de los sectores económicos más importantes de Entre Ríos y debemos formar profesionales con herramientas acordes a los desafíos actuales", expresó.

Asimismo, sostuvo que la incorporación de nuevas modalidades de enseñanza, como la virtualización de contenidos y el uso de herramientas digitales, será clave para ampliar las oportunidades de formación.

Una apuesta al desarrollo y al arraigo

Durante la reunión también participó el empresario avícola y Doctor Honoris Causa de la UADER, Héctor Motta, quien calificó la futura licenciatura como "un sueño y una gran oportunidad" para la provincia.

A su entender, la nueva carrera contribuirá a generar profesionales especializados y favorecerá el arraigo de los jóvenes entrerrianos.

"Esta propuesta está profundamente vinculada con la producción de Entre Ríos y permitirá que muchos estudiantes puedan formarse y desarrollarse profesionalmente sin tener que emigrar", afirmó.

En representación del Municipio de Crespo, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, María Evangelina Schmidt, destacó el trabajo conjunto entre la universidad, el Estado y el sector privado.

"La avicultura no solo es una actividad económica; constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra región. Formar recursos humanos calificados es fundamental para el crecimiento del sector", sostuvo.

Un proceso que continuará durante 2026

La actualización de la carrera se enmarca en el Programa Más Futuro, contemplado en el Plan de Gestión Institucional 2026-2029 de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

Como parte del proceso quedó conformada una comisión integrada por docentes, graduados, estudiantes y coordinadores de las cuatro sedes donde se dicta la carrera, que tendrá a su cargo la elaboración del nuevo plan de estudios.

Según informaron desde la universidad, el objetivo es finalizar el proceso de revisión curricular hacia fines de 2026, consolidando una propuesta académica que preserve el prestigio alcanzado por la actual tecnicatura y responda a los desafíos tecnológicos y productivos que enfrenta la industria avícola.

La iniciativa representa un paso significativo para una actividad que tiene en Crespo y en el centro de Entre Ríos uno de sus principales polos de desarrollo, fortaleciendo el vínculo entre la educación superior y las necesidades concretas del entramado productivo provincial.