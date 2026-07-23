Nace en Crespo una nueva licenciatura con salida laboral
Este jueves 23 de julio quedará inscripto como una nueva fecha significativa en la historia de Crespo, esta vez en el campo de la educación, fuente creadora de futuro, desarrollo y equidad. La formación educativa constituye una inversión invaluable y uno de los principales motores del progreso social, la movilidad económica y la realización personal.
En este marco, desde las 11:00 y hasta la tarde, tendrá lugar en la sede del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) una jornada de trabajo para debatir la reforma de los planes de estudio de la Tecnicatura Avícola y la creación de una licenciatura, que probablemente comenzaría a dictarse en 2027 e incorporaría materias de última generación.
Fabián García, coordinador del ITU Crespo, dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), adelantó a nuestro medio que el objetivo es rediseñar las materias de ambas carreras: una de pregrado y otra de grado. La Tecnicatura Avícola continuará, pero pasaría de tres a dos años de duración, a los que se sumarían otros dos años para completar la licenciatura en Gestión y Producción Avícola, denominación que aún es tentativa.
De la jornada participarán, además de referentes del ITU, docentes y responsables de las sedes de Basavilbaso, Gualeguay y Santa Elena, donde también se dicta la tecnicatura.
El promotor del ITU y entusiasta gestor de esta nueva licenciatura, Héctor Motta, celebró el acontecimiento en diálogo con Paralelo32, al considerar que la capacitación, la formación universitaria y la educación en todas sus instancias otorgan a los jóvenes mayor libertad y autonomía, al brindarles herramientas intelectuales para tomar decisiones informadas y desarrollar el pensamiento crítico.
Motta, quien siempre ha manifestado su preocupación por el desarraigo de los jóvenes y la necesidad de generar condiciones que les permitan permanecer cerca de su tierra y sus familias, sostiene, como tantos educadores lo han señalado a lo largo de la historia, que abrir aulas es también abrir caminos hacia un futuro con mejores oportunidades laborales.