En este marco, desde las 11:00 y hasta la tarde, tendrá lugar en la sede del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) una jornada de trabajo para debatir la reforma de los planes de estudio de la Tecnicatura Avícola y la creación de una licenciatura, que probablemente comenzaría a dictarse en 2027 e incorporaría materias de última generación.

Fabián García, coordinador del ITU Crespo, dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), adelantó a nuestro medio que el objetivo es rediseñar las materias de ambas carreras: una de pregrado y otra de grado. La Tecnicatura Avícola continuará, pero pasaría de tres a dos años de duración, a los que se sumarían otros dos años para completar la licenciatura en Gestión y Producción Avícola, denominación que aún es tentativa.

De la jornada participarán, además de referentes del ITU, docentes y responsables de las sedes de Basavilbaso, Gualeguay y Santa Elena, donde también se dicta la tecnicatura.

El promotor del ITU y entusiasta gestor de esta nueva licenciatura, Héctor Motta, celebró el acontecimiento en diálogo con Paralelo32, al considerar que la capacitación, la formación universitaria y la educación en todas sus instancias otorgan a los jóvenes mayor libertad y autonomía, al brindarles herramientas intelectuales para tomar decisiones informadas y desarrollar el pensamiento crítico.

Motta, quien siempre ha manifestado su preocupación por el desarraigo de los jóvenes y la necesidad de generar condiciones que les permitan permanecer cerca de su tierra y sus familias, sostiene, como tantos educadores lo han señalado a lo largo de la historia, que abrir aulas es también abrir caminos hacia un futuro con mejores oportunidades laborales.