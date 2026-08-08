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sábado 08 de agosto de 2026
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autor
Egidio Luis Jacobi
Fundador y director periodístico de Paralelo 32
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NOTAS DEL AUTOR
Una iniciativa que cambió la mirada de un pueblo
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El método Messi de saldar sus cuentas
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Advierten sobre deterioro ambiental y riesgos de seguridad en viaducto Victoria Rosario
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