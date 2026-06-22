La advertencia alcanza a 15 departamentos de la provincia y está vinculada a temperaturas que pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Los departamentos alcanzados

Según el informe oficial, la alerta comprende los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, Colón, Villaguay, Paraná, San Salvador, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Diamante y Nogoyá.

Desde los organismos de prevención recordaron que este tipo de fenómenos pueden representar un riesgo para niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas o problemas respiratorios.

Recomendaciones para prevenir complicaciones

Ante las bajas temperaturas pronosticadas, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

También sugirieron utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal y mantenerse en movimiento cuando sea posible, realizando actividades simples como caminar o mover las extremidades para favorecer la circulación.

En cuanto al ámbito doméstico, se aconseja mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar los cambios bruscos de temperatura al ingresar o salir de lugares cerrados.

Atención especial a los grupos vulnerables

Los especialistas insisten en la importancia de prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades preexistentes, quienes suelen ser los más afectados durante las olas de frío.

Además, recomiendan mantener una adecuada hidratación, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no fumar en ambientes cerrados.

En caso de presentar síntomas asociados a la exposición al frío, como dificultades respiratorias, malestar general o hipotermia, se aconseja no automedicarse y concurrir al centro de salud más cercano para recibir atención profesional.

Asimismo, quienes se encuentren bajo tratamiento médico deben mantener actualizados sus controles y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud.

Un fenómeno habitual del invierno

La alerta amarilla forma parte de las advertencias que emite periódicamente el Servicio Meteorológico Nacional durante los meses más fríos del año, con el objetivo de prevenir complicaciones sanitarias derivadas de las bajas temperaturas.

Las autoridades provinciales recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias para reducir los riesgos asociados a esta nueva irrupción de aire frío que afecta a gran parte de Entre Ríos.