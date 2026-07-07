El grupo “Entre Ríos 2050” se reunió este lunes con los intendentes de Paraná -Rosario Romero-, de Crespo -Marcelo Cerutti-, de Nogoyá -Bernardo Schneider- y de Urdinarrain -Sergio Martínez-, con el foco en la conectividad provincial. Durante el intercambio, se propuso poner en marcha un proyecto de infraestructura vial que permita acortar distancias entre las cuatro localidades desde una visión estratégica que impulse el desarrollo de la provincia. Para ello, se comprometieron a avanzar en definiciones técnicas con profesionales para solicitar apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para confeccionar un anteproyecto de autovía.

El grupo contó con la presencia de Héctor Motta, Felipe Berruhet, Héctor Fratoni, Alcides Balla, Alfredo Bel, Luis Jacobi, Alfredo Calabrese y Elvio Guía, además de Daniel Rodríguez y la invitación de Luciano Filipuzzi, rector de Uader. En su conjunto, insistieron sobre la necesidad de impulsar la elaboración de un proyecto de autovías que, mediante un sistema de peajes y con controles necesarios, permita desarrollar una nueva traza que acorte 100 kilómetros de distancia hacia Buenos Aires.

Berruhet, como coordinador del espacio, planteó la necesidad de fijar políticas de Estado en torno a la infraestructura vial de Entre Ríos en el largo plazo, que permita acompañar el crecimiento proyectado de los sectores agroindustriales. “Creemos firmemente que el desarrollo de la provincia y su despliegue pasa por los caminos productivos. También es fundamental mejorar la red de rutas y caminos terciarios. Planteamos un diagnóstico desde la actividad privada que genera inversiones. Si buscamos el desarrollo, la comunicación terrestre es un tema que debemos abordar”, expresó, y señaló la necesidad de “unir esfuerzos entre lo público y privado”.

En su introducción, Motta consideró que para pensar en el desarrollo futuro, resulta clave la planificación para elaborar propuestas que posibiliten ser más eficientes para llegar a Buenos Aires, principal centro de consumo del país. “Entre Ríos es una fuerza productiva y tiene allí su razón de ser para sostener el arraigo. Este mercado representa el 25% y es fundamental tener rutas seguras para llegar”, afirmó, y explicitó que la traza debería contemplar la conexión entre Nogoyá y Urdinarrain.

En las diferentes exposiciones, los integrantes del grupo coincidieron en marcar la necesidad de unir voluntades, dejar de lado las diferencias partidarias y ponerse de acuerdo entre el sector público y privado para el bien común de las futuras generaciones. Al respecto, instaron a los municipios a acompañar iniciativas de mediano y largo plazo que redunden en nuevas inversiones y reinversiones.

Realidades de los municipios

En la charla, Romero reflexionó sobre el criterio federal de la infraestructura que resulta clave para el desarrollo de la Argentina. “No hay desarrollo posible sin una infraestructura lógica”, marcó, y señaló las deficiencias en Entre Ríos en la materia. Al respecto, planteó los desafíos de financiamiento y se explayó sobre los esfuerzos a nivel local para continuar con fondos propios de la Municipalidad de Paraná, el acceso a Paraná por la Ruta 12. Desde esa perspectiva, se mostró de acuerdo en buscar alternativas de conexión para la salida de la producción para el crecimiento de la provincia y la creación de empleo.

Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná, comentó el grado de avance de la obra de Acceso Sureste de la ciudad y planteó que, de no haber imponderables, está prevista su finalización hacia fin de año. “Estamos trabajando fuerte con ese ritmo”, sostuvo, y recordó los trabajos que debieron realizar para recuperar la base y poder avanzar ahora en el asfaltado de los primeros 700 metros. “Estamos en condiciones de poder cumplirla”, afirmó.

Por su parte, Bernardo Schneider describió los avances del proyecto de circunvalación de Nogoyá y valoró que la iniciativa resulta clave “para resolver problemas de ordenamiento territorial interno, de crecida de los arroyos y del corredor bioceánico que atraviesa actualmente por el centro de la ciudad”. Al respecto, destacó que la Provincia accedió a un crédito del BID que permitirá incluir esta obra para su ejecución. En ese sentido, revalorizó la obra para proyectar un mayor desarrollo de la ciudad y la región.

El intendente de Crespo reflexionó sobre los desafíos de financiamiento de los municipios que limitan la ejecución de determinados proyectos de envergadura. En ese sentido, marcó la necesidad de acceso a créditos para aquellas obras trascendentales para el desarrollo local, para lo cual los proyectos elaborados son fundamentales para dar el primer paso. Al mismo tiempo, marcó la importancia de brindar facilidades a los privados para que puedan radicarse y generar inversiones.

A su turno, el intendente de Urdinarrain coincidió con que “no hay desarrollo posible sin infraestructura adecuada”, para lo cual brindó su apoyo a la iniciativa de impulsar un sistema de autovías que acorte distancias.

Finalmente, el grupo recordó los ocho vectores que definieron desde los inicios para pensar en el desarrollo de la provincia: educación; salud, trabajo y bienestar de las personas; infraestructura; reforma, modernización e innovación del Estado; ordenamiento territorial; promover el compromiso ético; e implementar espacios públicos - privados.