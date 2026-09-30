Entre Ríos 2050
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“Entre Ríos 2050” reunió a cuatro intendentes para avanzar en un proyecto de conectividad vialPor Egidio Luis Jacobi
Entre Ríos 2050 elogió la Ley de Concesiones para recuperar y potenciar la trama vialPor Egidio Luis Jacobi
Entre Ríos 2050 apoyó reformas de Frigerio y planteó la necesidad de impulsar infraestructura, exportaciones y cadenas productivasPor Nahuel Amore
Entre Ríos 2050: un espacio que reafirma la necesidad de pensar el desarrollo más allá de la coyunturaPor Nahuel Amore
“Entre Ríos 2050” apoya las gestiones para que la Municipalidad finalice la obra de acceso este a ParanáPor Nahuel Amore
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“Entre Ríos 2050” expresó al gobernador la importancia de “sostener el rumbo y apalancar el desarrollo con obras estratégicas"Por Nahuel Amore
El grupo "Entre Ríos 2050" celebra avances y propone nuevas soluciones para la infraestructura vialPor Nahuel Amore
El grupo empresario "Entre Ríos 2050" propone autovías con peajes para potenciar la infraestructura provincialPor Mariano Jacobi
Se buscan inversores para un proyecto de puerto multipropósito en Entre RíosPor Egidio Luis Jacobi
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