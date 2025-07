“Entre Ríos 2050” se reunió este lunes 28 de julio con la intendente de Paraná, Rosario Romero, para manifestarle su apoyo a las gestiones municipales para que Vialidad Nacional los autorice a poder finalizar la obra de Acceso Este de la ciudad a través de la vinculación de la Ruta Nacional N° 12 con la Avenida Circunvalación. Durante el encuentro se resaltó su importancia estratégica para la provincia, para lo cual se manifestó la intención de recibir el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio en el diálogo con las autoridades de la administración central.

“El objetivo es sacarle un peso a Nación para que la Municipalidad de Paraná concluya la obra y habilite el tránsito de esta vía clave para la conectividad de la región”, sintetizó Héctor Motta, quien estuvo acompañado por Héctor Fratoni, Alcides Balla, Luis Jacobi, además de Alfredo Bel, Daniel Rodríguez y Matías Ruiz –en uso de licencia–, y la invitación especial de Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Carlos Cuenca, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, y Ricardo Costa Caggy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Ante la convocatoria del grupo empresario, la intendente destacó las solicitudes formales que se tramitan ante el Gobierno, que cuentan con respaldo técnico que justifican la urgencia de la finalización de los trabajos. “Estamos dispuestos a realizar la inversión”, manifestó Romero, quien puso en valor la importancia no sólo para los vecinos y los visitantes de la ciudad, sino también para los sectores productivos que deben transportar sus productos, especialmente las empresas que conforman el Parque Industrial de Paraná y que generan en su conjunto unos 5.000 empleos directos.

Romero explicó que se dirime una cuestión de jurisdicción para poder liberar la traza y ejecutar los trabajos, para lo cual es fundamental la autorización correspondiente de Nación mediante la firma de un nuevo convenio. En ese sentido, resaltó que la Municipalidad prevé afectar los recursos necesarios, conforme su disponibilidad presupuestaria, para concluir las obras en un plazo estimado de 18 meses a través de un plan por etapas para ir habilitando tramos que posibiliten la circulación y conectividad.

Al respecto, describió los problemas actuales en el tránsito que se generan en la zona del Parque Industrial, ante la confluencia de vehículos particulares y de camiones de las empresas a través de calle Salellas y su conexión con Gobernador Maya, que incluso provocan un severo deterioro en la cinta asfáltica y un riesgo latente para las personas. Por ello, también destacó la obra de calle Hernandarias para liberar esta vía de acceso para el transporte pesado.

"No hay país que crezca si no crecen sus empresas. El crecimiento en Entre Ríos, frente a la enorme matriz productiva, no tiene techo. El problema es la infraestructura y la energía", reflexionó Romero durante la reunión, para lo cual justificó la importancia de que se pueda habilitar el tránsito del Acceso Este a la capital entrerriana a través de una traza histórica, que permitirá en pocos kilómetros conectar la Ruta Nacional 12 con la Circunvalación y el Túnel Subfluvial de Paraná-Santa Fe.

Junto a Romero se hicieron presentes también el jefe de Gabinete Santiago Halle, el secretario de Planificación e Infraestructura Eduardo Loréfice y el secretario de Hacienda y Producción Alexis Bilbao. En ese marco, explicaron que actualmente la obra cuenta con un 80% de avance y la Municipalidad está dispuesta a concluir la traza ante la urgencia de evitar un mayor deterioro por el paso del tiempo, la inseguridad que implica para conductores, los riesgos de nuevas intrusiones y fundamentalmente por el necesario ordenamiento vial. Indicaron que el inicio de obras sería inmediato una vez que se haga efectiva la autorización.

Finalmente, desde el grupo "Entre Ríos 2050" se comprometieron a realizar también gestiones ante Nación y Provincia para que se agilice la firma del convenio. Subrayaron durante la charla que se trata de una oportunidad para avanzar hacia una mayor conectividad en la provincia, uno de los temas que se viene trabajando desde el espacio desde su conformación.