El encuentro se desarrolló en la ciudad de Crespo y contó con la participación de empresarios, productores y dirigentes, entre ellos Héctor Motta, Luis Jacobi, Felipe Berruhet, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Alcides Balla, Elvio Guía y Héctor Fratoni; junto a Matías Ruíz y Daniel Rodríguez —actualmente en uso de licencia—, y Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), como invitado.

Durante la jornada, se valoró el espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre el futuro de la provincia, con coincidencias en la necesidad de aunar esfuerzos entre el sector público y privado.

Ejes de gestión y contexto económico

En su exposición, Frigerio abordó la situación presupuestaria provincial en un contexto de caída de fondos nacionales, así como las políticas en materia energética, impositiva y las reformas previstas en la obra social y el sistema previsional.

También destacó el avance del plan de obras de infraestructura con recursos propios y los proyectos que podrían concretarse mediante financiamiento internacional. En ese marco, subrayó las gestiones para incluir a Entre Ríos en la Hidrovía y consideró que uno de los principales desafíos es impulsar un cambio cultural que fomente la inversión privada y la generación de empleo.

Apoyo a reformas y reclamos del sector

Por su parte, los integrantes de “Entre Ríos 2050” manifestaron su apoyo a la reforma previsional que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. En ese sentido, remarcaron la necesidad de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, al considerar que su sostenimiento impacta directamente en la presión fiscal sobre las empresas.

Sin embargo, también plantearon preocupaciones vinculadas a las dificultades para agilizar trámites en distintas áreas del Estado. En esa línea, propusieron avanzar en una reforma constitucional que permita modernizar y desburocratizar la administración pública, con el objetivo de facilitar la ejecución de proyectos estratégicos.

Desarrollo productivo e infraestructura

El grupo puso énfasis en la importancia de sostener una visión de mediano y largo plazo para revertir el atraso relativo de Entre Ríos en la Región Centro. Como parte de esa estrategia, destacaron el potencial de las denominadas “vacas vivas”, como las cadenas cárnicas, el turismo y la foresto industria, como motores de generación de riqueza, empleo y divisas.

Asimismo, insistieron en la necesidad de mejorar la infraestructura vial mediante el mantenimiento de rutas y caminos, e incluso analizar la implementación de sistemas de peaje en tramos estratégicos para financiar nuevas obras que optimicen la conectividad.

En cuanto al desarrollo logístico, señalaron la importancia de fortalecer los puertos y el sistema ferroviario para potenciar las exportaciones. También consultaron sobre el proyecto del puente Paraná-Santa Fe, ante lo cual el gobernador indicó que su concreción dependerá del financiamiento privado que pueda obtenerse a nivel internacional.

Preocupación por la presión impositiva

Finalmente, desde el espacio empresario advirtieron sobre el impacto creciente de las tasas municipales en la estructura de costos de las empresas y las cadenas productivas. En ese sentido, instaron a intendentes y autoridades locales a revisar la carga tributaria con el objetivo de no afectar la competitividad de los sectores que generan empleo.