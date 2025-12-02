El grupo “Entre Ríos 2050” se reunió este lunes en la ciudad de Crespo con el objetivo de repasar los avances logrados en los distintos vectores de desarrollo que impulsan desde su conformación, hace ya cinco años. Bajo la premisa de fortalecer una visión estratégica de mediano y largo plazo, los integrantes del espacio ratificaron la importancia de abordar temas centrales para el futuro de la provincia, más allá de los vaivenes coyunturales.

Del encuentro participaron Héctor Motta, Felipe Berruhet, Alcides Balla, Luis Jacobi, Héctor Fratoni, Alfredo Calabrese y Elvio Guía, junto a Matías Ruíz, Daniel Rodríguez y Alfredo Bel, este último en uso de licencia. También fueron invitados especialmente Carlos Cuenca, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), y Ricardo Costa Caggy, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Presupuesto 2026 y obras estratégicas

Durante el encuentro, los integrantes del grupo analizaron las obras contempladas en el proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno provincial, próximo a ser sancionado por la Legislatura. El plan incluye intervenciones financiadas tanto con recursos propios como con créditos internacionales.

En ese marco, se reflexionó sobre los puntos críticos de infraestructura que la provincia aún necesita resolver para mejorar la competitividad de sectores productivos, industriales y comunidades que hoy ven limitadas sus capacidades. También se repasaron los avances de los tramos entrerrianos incluidos en la Red Federal de Concesiones que impulsa el Gobierno nacional, cuya primera etapa abarca la Ruta 14, Ruta 12 y Ruta 174, además de los tramos que serán incorporados próximamente, especialmente la Ruta 18.

Si bien se valoró la iniciativa nacional, el grupo remarcó la necesidad de que exista una inversión efectiva y pronta en obras que permitan recuperar la transitabilidad. Asimismo, insistieron en promover un sistema de autovías con nuevas trazas que acorte distancias y fortalezca el desarrollo económico en ciudades y pueblos entrerrianos.

Infraestructura, conectividad y potencialidades

Otro de los temas abordados fue la infraestructura vial clave para el desarrollo regional. Se destacaron los avances hacia la culminación de la obra de Acceso Este a Paraná, prevista para 2026. Además, se analizó el rol estratégico del Puerto Ibicuy, tanto por su creciente vínculo logístico con Vaca Muerta como por su ubicación privilegiada para el comercio exterior de la provincia.

La conectividad digital también ocupó un lugar central en el debate. En un contexto en el que los proyectos vinculados a la economía del conocimiento crecen de manera sostenida, el grupo subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura tecnológica y los recursos necesarios para sostener ese desarrollo.

En relación con las potencialidades provinciales, la mesa destacó el papel que pueden desempeñar los distintos actores sociales y económicos como “embajadores” de Entre Ríos. Coincidieron en que consolidar una red de relaciones y vinculaciones, dentro y fuera del territorio, permitirá generar sinergias que deriven en mayor inversión privada, creación de empresas y empleo de calidad.

Una mirada ciudadana hacia el futuro

En el tramo final del encuentro, los integrantes de “Entre Ríos 2050” pusieron en valor el camino recorrido y la importancia de sostener espacios de debate profundo sobre los temas estructurales de la provincia, despojados de banderas partidarias. Destacaron que este tipo de instancias renueva el ejercicio de control ciudadano sobre las acciones de gobierno y contribuye a la construcción de políticas sostenibles.

De cara a 2026, el grupo coincidió en la necesidad de reforzar las premisas fundacionales que impulsaron su conformación y seguir “sembrando las semillas del desarrollo” que, aseguraron, serán las bases de las oportunidades que disfrutarán las próximas generaciones.