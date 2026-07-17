La ONG Identidad (Personería Jurídica Nº 130/03) expresó en contacto con Paralelo32, su preocupación por el estado de conservación del humedal en el sector ubicado a lo largo de la traza del viaducto Victoria Rosario (ruta 174) y reclamó medidas urgentes para frenar su degradación ambiental.

La entidad denuncia la acumulación de residuos en distintos accesos al humedal, situación que, según señaló, provoca un fuerte impacto sobre un ecosistema de alta fragilidad y deteriora un espacio natural de gran valor ambiental. En ese sentido, pidió la implementación de tareas de limpieza, mantenimiento y prevención para evitar que el daño continúe agravándose.

La organización victoriense también advirtió sobre la presencia frecuente de vehículos estacionados sobre las banquinas, cuyos ocupantes realizan actividades de pesca y acampe, especialmente durante los fines de semana. Recordó que esas prácticas están prohibidas por tratarse de un área natural protegida y sostuvo que, además de afectar el ambiente, generan un riesgo para la seguridad vial debido al intenso tránsito que registra la Ruta Nacional 174.

Entre las medidas propuestas, Identidad solicita la instalación de cartelería que informe claramente las restricciones vigentes, tanto respecto de la prohibición de arrojar residuos como de las normas de protección del humedal.

Finalmente, la entidad formula un llamado público a la empresa concesionaria Alto Delta para que intervenga a la mayor brevedad, asuma acciones de mantenimiento y colabore en la preservación del área natural.