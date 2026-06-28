Por resolución del Concejo Deliberante de Crespo, Héctor José Bernardo Motta será declarado Ciudadano Ilustre durante una sesión especial que se realizará el próximo miércoles 1° de julio en el salón municipal. Su trayectoria fue distinguida también con el título de doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos en 2023.

La resolución destaca su extensa labor como empresario, dirigente y promotor del desarrollo, impulsando instituciones locales, apoyando a pequeñas comunidades y promoviendo la creación de institutos terciarios en Crespo y Conscripto Bernardi. Fue además fundador de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Entre sus proyecciones nacionales e internacionales se mencionan la Cátedra Internacional Héctor Motta, creada por la Universidad de Salamanca; su aporte al desarrollo de la avicultura entrerriana; presidió dos veces la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA); Fe delegado organizador del Congreso Internacional AFIDE 2024; y su actual liderazgo en AFIDER y el grupo Entre Ríos 2050 promueve el emprendedurismo y obras de infraestructura provincial.